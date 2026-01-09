「3.5萬人民幣在北海道買房」中女1年內砸60萬再買2房

我的頻道

中國新聞組／北京9日電
就在外界以為尼鹿只買了那一套3.5萬元房子時，她已悄然購入了三處房產。（取材自「南方周末」）
就在外界以為尼鹿只買了那一套3.5萬元房子時，她已悄然購入了三處房產。（取材自「南方周末」）

曾經因「3.5萬元人民幣在北海道買房」的新聞被推上網路熱搜的中國女子尼鹿，「漂」到北海道小樽生活一年後，她手中的房產增至三套；然而在風光背後，隨之而來的是鏟雪、高昂生活費、每年續簽、簽證等現實。像尼鹿這樣在日本靠中國觀光客討生活的人並不少，但在中日關係緊張下，他們被迫直面嚴峻的生存挑戰，也找到了另一種「活法」。

「南方周末」報導，一年前，「3.5萬元人民幣在北海道買房」的新聞，將尼鹿推上網路熱搜。視頻裡，尼鹿站在雪地裡，表情很開心，身後是一棟獨棟住宅。當時評論兩極，有人羨慕她逃離內卷，有人質疑這是一場精心策畫的炒作，更多人好奇，這麼便宜的房子，真的能住嗎？

實際上，近年被日本地方城市低價房產吸引的外國人並不少見。根據日本總務省2024年人口統計數據，北海道人口持續減少，小樽老齡化比率已達33.7%，大量住宅因無人繼承或無力維護而空置，這些空屋構成了低價交易市場的基礎。

在北海道許多偏遠鄉村，標價低於10萬元（人民幣，下同，約1.4萬美元）的老屋並不罕見，因交通、位置、建造年代、老舊程度以及冬季鏟雪等難題，這些房子掛著令人難以置信的低價，尼鹿甚至看過「0元」的房源。

據尼鹿觀察，到此購置房產的華人，選擇區間從幾萬到100萬元不等。「100萬，在小樽絕對能買到頂級豪宅了。」尼鹿解釋，房產價格完全由地段和房屋新舊程度決定，市面上雖然有「幾乎白送」的房子，但它們通常位於極為偏遠的角落，或需要投入遠超房價的高額修繕費，算下來並無性價比可言。

報導指出，就在外界以為尼鹿只買了那一套3.5萬元房子時，她已悄然購入了第三處房產。第二套房價值40多萬元，尼鹿用來招待朋友，還有一套20多萬元的房子成了婚紗攝影工作室。

大多數時候，尼鹿喜歡在家自己學做飯。（取材自「南方周末」）
大多數時候，尼鹿喜歡在家自己學做飯。（取材自「南方周末」）

這三處房產價格雖不高，卻需要持續經營的成本。根據日本出入國在留管理廳2025年公布的法案草案，像尼鹿這樣的經營者不僅需補足3000萬日元（約150萬元人民幣）的註冊資本，還必須雇用一名擁有日本永住或國籍，且日語能力達到N2以上的員工。

在中國青島，尼鹿擁有成熟的營運團隊，在小樽也雇有數名員工，每月人力成本超過10萬元，除此之外，還有許多交通費、電話網路費、電費等其他開銷。其中日本的人工費令她印象深刻，一次廁所漏水，修理工擰了一顆螺絲、換了個小零件，收費2000元，從那以後，只要是能自己動手的事，尼鹿就不再請人。

尼鹿的父母當初強烈女兒反對在日本買房，在近一年裡態度也悄然變化。

母親看到尼鹿生活得挺好，也想來看看有沒有事可做；做生意的哥哥，則考慮把國內的速凍蔬菜出口到日本，讓尼鹿幫忙辦商務簽。尼鹿說：「我就是打頭陣的。過來試試水，再讓家裡人都過來。」

報導稱，目前尼鹿在中國和日本分別有營運團隊和攝影團隊，分工明確，企業化經營，運轉成熟。很多年前就開始打理的「自媒體」帳號，如今全網粉絲超過100萬，成為小樽工作室重要的獲客渠道。

尼鹿的手機裡有個「小樽華人群」，裡面有近40名群友，其中做民宿的最多，其次是滑雪教練、包車司機，幾乎所有人的生計都與旅遊離不開關係；而近期中國遊客減少，使他們直面嚴峻的生存挑戰。

尼鹿透露，許多華人旅遊從業者的業務，是圍繞中國遊客建立的，一旦這個核心客源流失，其他地區客源在消費力上難以填補缺口。因此，更多的人處在觀望與掙扎的灰色地帶。

