快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

日相高市早苗害的？ 日本酒銷中國通關延宕

中國新聞組／北京9日電
日本酒商工作人員（左）在上海舉辦的洽談會展示區介紹酒類產品。（新華社）
日媒報導，日本出口至中國的食品等商品，尤其是日本酒，近期通關所需時間比以往更長，疑似可能與日本首相高市早苗去年11月在國會答詢時，稱「台灣有事」可能構成「日本存亡危機事態」有關。

朝日電視台、共同社報導，相關人士透露，受到影響的包括日本酒、加工食品與冷凍食品等。部分過去能夠順利完成手續的貨物，最近出現文件被退回、要求補件等情況，導致通關作業延宕。

根據日本農林水產省，日本酒對中國出口額在2024年為116億日圓（約7300萬美元），在各國與地區中居首。

相關人士稱，日本出口的酒類抵達中國後，通關手續比平時多了數周，甚至一個月，尤以日本酒被卡關最久，被認為「日本酒是日本的象徵，所以被盯上了。」

雖然日本商品卡關，與高市發言的直接關連性尚未被證實，但相關人士指出，卡關狀況自去年11月高市發表相關言論後開始明顯增加。

目前通關受阻的案例已確認發生在天津、上海等多個港口，日本政府相關單位已接獲多家企業反映。日本方面已經向中國當局提出要求，希望中方以公正且妥適的態度應對。

日本 高市早苗 台灣有事

