快訊

詐團首腦陳志遭柬撤銷國籍遣返中國 CNN：已不可能在美國受審

為何川普硬要格陵蘭？3大因素：除了稀土、飛彈 竟跟「融冰」有關

詐團首腦陳志遭柬撤銷國籍遣返中國 CNN：已不可能在美國受審

編譯盧思綸／即時報導
太子集團首腦陳志。(取材自成都商報)
太子集團首腦陳志。(取材自成都商報)

美國有線電視新聞網（CNN）報導，柬埔寨當局7日證實，太子集團創辦人兼董事長陳志已被遣送回中國且撤銷柬埔寨國籍。分析人士指出，外界屢傳陳志與多名中國政府官員有往來，使北京有強烈動機將此案低調自行處理，而在美中缺乏引渡條約的背景下，這項安排幾乎等同關上陳志赴美受審的大門，美方極不可能再把人帶上美國法庭。

柬埔寨內政部聲明，現年38歲、原具有柬中雙重國籍的陳志，已被遣送回中國接受有關部門調查，且他的柬埔寨國籍已被撤銷。柬方表示，這次行動是應中國政府要求進行，但未說明陳志在中國面臨哪些指控。陳志落網時，另有2名中國籍人士一同被捕。

陳志創立的太子集團自稱是柬埔寨大型企業集團之一，投資橫跨豪華不動產、銀行服務、飯店與大型建設開發。美國司法部去年10月起訴陳志，指控其涉嫌洗錢及電信詐騙，受害者遍及全球。

美國財政部與英國外交部去年10月對太子集團及其數十家關聯機構祭出制裁，並將其列為跨國犯罪組織。

分析人士指出，陳志遭遣送回中國，等於切斷美方「把人帶回美國受審」的路徑。由於美中之間沒有引渡條約，且兩國正陷入更深的地緣政治與經濟競逐，陳志短期內在美國出庭受審「極不可能」。

跨國犯罪專家、哈佛大學亞洲中心客座研究員賽姆斯（Jacob Sims）表示，這次逮捕反映國際社會持續施壓，讓金邊當局無法繼續坐視不管。此舉既緩解西方日益嚴密的審查壓力，也配合北京的想法，不讓美英法院碰這起政治敏感案件。賽姆斯說，這樣的結果「實質上讓陳志避開美國司法管轄」，也意味美方即使握有起訴與資產扣押進展，仍難以觸及人身管轄的最後一環。

「可以確定的是，由於陳志的商業版圖及其在區域內的關係牽涉政治敏感性，尤其外界還傳出他與多名中國政府官員有關聯，」賽姆斯說，「北京有強烈動機低調處理此案，並在國內自行解決」。

柬埔寨 司法部 財政部

