殲35綠皮機新年首飛 底漆示人秀細節 也是量產信號

一架殲35飛機6日從航空工業瀋飛的試飛跑道騰空而起，開啟「新年第一飛」。 （取材自中航工業集團圖片）

一架殲35飛機6日在航空工業瀋飛的試飛跑道上騰空直衝雲霄，開啟「新年第一飛」，意味著全年試飛工作全面展開；這也是殲35以底漆示人的「綠皮機」飛行畫面首次官方披露。官方發布的飛機純原聲起飛影片及機身細節展示，被視為技術成熟度滿足大批量生產與實際列裝的明確信號。

殲35試飛機為什麼是「綠皮機」？央視披露主要有三個原因，第一，防腐和基礎保護的需要。飛機機體由大量金屬和複合材料拼接而成，在製造裝配和試飛初期，飛機表面會暴露在潮濕的空氣中，容易發生電化學腐蝕。綠色的底漆含有鉻酸鹽，具有極強的防腐蝕防鏽功能，能為金屬機身提供最基礎和最重要的保護。

第二，出於工程試飛的實用考慮，在首飛和初期試飛階段，工程團隊核心目標是驗證飛機的飛行性能、操縱性、結構強度等基本品質，保持簡單的綠皮狀態，便於工程人員對機身表面進行檢查標誌和維修。

第三，就是成本原因，在設計和狀態沒有完全固化的時候，噴塗昂貴的正式塗料是一種浪費，一旦機身結構需要修改，這些塗層就要被磨掉重來，只有到了量產型塗裝階段，才會噴塗上正式的作戰塗裝。

據央視頻發布影片顯示，嶄新的殲35艦載機在航空工業瀋飛試飛跑道上出廠起飛，原聲震撼來襲，圓滿完成「新年第一飛」。該機塗綠色底漆，機翼折疊鉸鏈、機身背部共形天線、各類檢修口與結構拼接細節得以清楚呈現，也讓外界清楚觀察其整體結構設計邏輯。

央視披露，殲35最終的服役顏色將是深灰色質感細膩的機身，被稱為「霧霾灰」，殲35是一款隱身戰機，「霧霾灰」也是為了在空中更好地隱藏自己。此外，央視新聞還透露，除了綠色，中國軍機試飛時採用黃色塗裝的情況也非常多，被稱為「黃皮機」，「每架綠皮機、黃皮機的出現，可能預示著一款新型號或新能力的誕生。」

中華網報導，透過機身外觀可以發現，機體蒙皮大量採用高階碳纖維複合材料，初估占比已超過四成，在減輕機體重量的同時，兼顧結構強度與韌性，部分關鍵部位則結合新型材料設計，用以支撐後續隱形與航電系統整合需求。

此外，該架殲35戰機在雷達罩與進氣道邊緣等位置，整合特殊材料設計，以降低雷達反射特性，機身側邊還可見前置硬式空中加油接口配置，對應未來艦載機遠程作戰與空中補給需求。

殲35是中國自主研製的新型隱身艦載戰鬥機，以制空作戰為主兼顧對地、對海作戰，具有隱身制空、彈滑兼容等特點，是海軍實現由近海防禦向遠海防衛轉變的標誌性裝備。

殲35也是解放軍 海軍首款第五代隱形戰機，此次驗證機成功試飛，被外界解讀為殲35艦載機後續量產與列裝進程的重要一步。