中國太空站鋰離子電池實驗突破 可望改善在軌電池系統

中國太空站近日開展鋰離子電池實驗，試圖在微重力環境研究電池內部離子傳輸、嵌入脫出等關鍵過程。（央視截圖）

中國太空站近日開展一項鋰離子電池實驗，試圖在微重力環境下研究電池內部離子傳輸、嵌入脫出等關鍵過程，此次實驗有望突破重力場與電場耦合作用的認知瓶頸，也可望為改善目前在軌電池系統、設計下一代高比能（高能量密度）高安全太空電池提供依據。

新華社報導，根據中國科學院消息，「面向空間應用的鋰離子電池電化學光學原位研究」項目已在中國太空站內開展，神舟21號太空人 乘組共同在軌操作該項目實驗，中國科學院研究員張洪章作為載荷專家（太空站內的科研人員）發揮了其專業優勢。

報導指出，鋰離子電池因能量密度高、循環壽命長和安全可靠性高，是現代太空任務的「能量心臟」。當前，對鋰離子電池性能的研究已深入到微觀機理層面，其中電解液內部化學物質的分布狀態，是決定電池功率和壽命的核心因素之一。

然而，在地面實驗中，重力場始終與電場交織在一起，難以單獨釐清重力對電池內部過程的影響。太空獨有的微重力環境，為突破這一科研瓶頸提供了理想實驗場，在太空能夠更純粹地研究電池內部離子傳輸、嵌入脫出等關鍵過程。

不過，微重力環境也為實驗帶來了新挑戰。報導提到，電池內部液體行為與地面差異顯著，可能導致電池性能下降、安全性風險增加。

報導指出，此次的科研項目，旨在直接觀測與解析微重力環境對電池內部關鍵過程的影響機理，為提升航天器（太空飛行器）能源系統效能提供有力的科學依據。

報導表示，載荷專家的主觀能動性將是本項目獲取新現象、新發現、新成果的重要保障之一。