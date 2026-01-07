習李達共識：中韓元首每年會面、限韓令鬆綁、租借大熊貓

中國國務院總理李強（右）6日在北京釣魚台國賓館會見南韓總統李在明。(新華社)

中國國家主席習近平5日與南韓 總統李在明 舉行會談，南韓國家安保室長魏聖洛表示，兩國領導人在會談中就「中韓元首每年會面」達成共識，並商定推動中韓國防部門深化溝通與交流，保障地區和平與穩定，此外也重申重啟與北韓對話的重要性。

韓聯社報導，魏聖洛5日舉行記者會，介紹韓中元首會談成果。他表示，當天會談時長90分鐘，較原定安排延長30分鐘，包括歡迎儀式、首腦會談、諒解備忘錄（MOU）簽署儀式和國宴在內，李在明和習近平共計交流超過4小時。

就朝鮮半島問題，魏聖洛表示，韓方確認中方將為朝鮮半島和平與穩定發揮建設性作用的意志，雙方商定將繼續探索實現和平的創新方案。兩人還談及較為敏感的中方在黃海設構造物問題，雙方商定爭取從今年起舉行副部級劃界會談。

就中國鬆綁「限韓令」，雙方商定從圍棋、足球等領域逐步擴大交流，通過工作層級協商探索影視劇等領域合作方案，並就努力消除兩國國內出現的「仇韓」「厭中」情緒達成共識。兩國領導人還商定在工作層面推進租借大熊貓事宜。南韓環境部昨日隨即與中國國家林草局在北京展開討論。

李在明6日上午繼續在北京的行程，先後與全國人大常委會委員長趙樂際、總理李強 舉行會見。趙樂際表示，全國人大願同南韓國會保持高層交往良好勢頭，加強多層級、多領域溝通合作；李強則指，願與韓方加強市場開放聯通，積極推進高端製造、人工智慧、新能源等新興領域合作。

李在明下午轉往上海，晚間與上海市委書記陳吉寧共進晚餐，並出席韓中商業相關活動。李在明表示，兩國民眾睦鄰友好情感是韓中關係重中之重，兩國應攜手努力，消除「仇韓」「厭中」情緒。陳吉寧則指，中韓是分不開的近鄰夥伴。