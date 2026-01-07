李在明「南韓人周五下班去上海」刷屏 3關鍵詞修復關係

我的頻道

中國新聞組／北京7日電
中國國家主席習近平5日在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的韓國總統李在明舉行會談。會談前，習近平在人民大會堂北大廳為李在明舉行歡迎儀式。 (中新社)
中國國家主席習近平5日在北京人民大會堂同來華進行國事訪問的韓國總統李在明舉行會談。會談前，習近平在人民大會堂北大廳為李在明舉行歡迎儀式。 (中新社)

南韓總統李在明於1月4日至7日訪中，兩國元首開年互動的外交大戲，看點密集且話題十足。評論文章對現階段訪問做出小結，歸納出戰略互信、重申原則、務實合作三個關鍵詞，而雙方「超時長」會談，也凸顯出兩國修復關係的願望。

上觀新聞報導，這是兩國元首繼去年11月慶州會晤後，2個月內第2次碰面，高頻互動被解讀成關係升溫。此外，「接地氣」互動，遠比冰冷的外交辭令更能打動人心，李在明那句「南韓人周五下班後前往上海」更在網上刷屏。

分析文章就現階段的訪問做了個小結，凸顯出三個關鍵詞。

一是戰略互信。南韓上一屆政府的對華政策使兩國關係嚴重受挫。李在明政府上台以來，非常重視對華關係的調整和校準。用李在明自己的話說，此次會談將為2026年成為韓中關係全面恢復的元年創造重要契機。

二是重申原則。訪華前夕，李在明就台灣問題表態，將一如既往地秉持尊重一個中國的立場。在京期間，他再次重申韓方尊重中國核心利益和重大關切，堅持一個中國。這一表態是對1992年中韓建交聯合公報中核心共識的堅守與重申，為兩國關係後續發展築牢了關鍵政治基礎。

三是務實合作。多份合作備忘錄的簽署，預示著兩國未來在多層次、多領域會展開深入合作。而南韓輿論對李在明那句「好鄰居千金難換」十分關注，呼應李在明出席中韓商務論壇時「同海共航」的比喻。

文章提到，若將此番訪問放到東北亞格局的大背景下審視，或許能捕捉到更深層的信號。

很多人關注李在明訪華的原因在於，它是在中日關係緊張之際發生的，也是在美國希望美日韓保持安全合作關係的背景下發生的。

所以李在明的一舉一動，不僅中韓在看，日本也在盯著，美西方亦在審視。而中韓走近，日本拉攏南韓選邊、加入對華制衡陣營的圖謀，恐怕要落空。

分析指出，多份合作備忘錄的簽署，預示著兩國未來在多層次、多領域會展開深入合作，也將成為地區穩定與發展的共識。

