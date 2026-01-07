我的頻道

川普看準委國幾周內恐破產 開出要求曝光 全部針對中俄

青瓦台揭習近平、李在明幕後互動...不但自拍 還聊中韓炸醬麵差別

人行今年貨幣政策 續「適度寬鬆」、促進物價合理回升

記者陳政錄、黃雅慧／綜合報導
中國人民銀行2026年工作任務把「物價合理回升」作為貨幣政策的重要考量。（新華社）
中國人民銀行2026年工作任務把「物價合理回升」作為貨幣政策的重要考量。（新華社）

新年伊始，中國人民銀行（央行）5、6日在北京召開年度工作會議，就2026年工作提出7個重點，包括繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策，把促進經濟高質量發展、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，靈活高效運用降準降息等多種貨幣政策工具，保持流動性充裕等。這凸顯了物價問題，依然是今年官方關注的問題。

中國官方最新數據顯示，中國11月消費者物價指數（CPI）攀升0.7%，寫下去年3月以來最大升幅。彭博認為，數據顯示通貨緊縮局面緩解。不過11月中國全國工業生產者出廠價格（PPI）年減2.2%，已連續38個月下跌，跌幅高於市場預期。顯示通縮陰影仍未完全散去。

據人行發布，2026年人行工作會議1月5日到6日召開。會議強調2026年重點做好以下工作：一是持之以恆推進全面從嚴治黨；二是繼續實施好適度寬鬆的貨幣政策；三是提升金融服務實體經濟高品質發展質效；四是穩妥化解重點領域金融風險；五是持續深化金融改革和對外開放；六是積極推動全球金融治理改革；七是進一步提升金融管理和服務能力。

該會議稱，把促進經濟高質量發展、物價合理回升作為貨幣政策的重要考量，靈活高效運用降準降息等多種貨幣政策工具，保持流動性充裕，保持社會融資條件相對寬鬆，引導金融總量合理增長、信貸投放均衡，使社會融資規模、貨幣供應量增長和經濟增長和價格總水平預期目標相匹配。

會議還提及，暢通貨幣政策傳導機制，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的基本穩定，防範匯率超調風險，和完善結構性貨幣政策工具體系，優化工具設計和管理，加強對擴大內需、科技創新、中小微企業等重點領域的金融支持，高品質建設和發展債券市場科技板，用好服務消費與養老再貸款，加強重點供應鏈融資資訊服務平台監管等。

會議也強調，強化金融市場監管執法，持續打擊金融市場違法違規活動。在改革和開放方面，繼續優化債券通、互換通機制安排，支持上海國際金融中心建設，鞏固和提升香港國際金融中心地位，完善人民幣跨境使用基礎設施，還有統籌展開多雙邊貨幣金融合作，和進一步健全社會徵信體系、強化虛擬貨幣監管、穩步發展數位人民幣等。

另外，中國證監會5日也召開了「資本市場財務造假綜合懲防體系跨部門工作推進座談會」，表態加強財務造假綜合懲防重點工作，強調將繼續深化資本市場財務造假綜合懲防體系等。

