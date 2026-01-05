暗批美突襲委國？習近平會見愛爾蘭總理 強調大國應遵守國際法

我的頻道

中國國家主席習近平呼籲大國應帶頭遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則。圖為2023年9月13日，習近平在北京人民大會堂與委內瑞拉總統馬杜洛舉行會談，隨後雙方共同宣布兩國關係為「全天候戰略夥伴關係」。（中新社）
於2023年與中國建立「全天候戰略夥伴關係」的委內瑞拉總統馬杜洛遭美國抓捕後，中國國家主席習近平5日在會見到訪問的愛爾蘭總理馬丁時意有所指地表示，當今世界變亂交織，單邊霸凌行徑嚴重衝擊國際秩序。各國都應尊重他國人民自主選擇的發展道路，遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，大國尤應帶頭。

2023年9月13日，馬杜洛訪問中國期間與習近平共同宣布兩國關係為「全天候戰略夥伴關係」。2025年5月9日，習近平在莫斯科出席「紀念蘇聯偉大衛國戰爭勝利80周年」慶典期間也再次會見馬杜洛。

習近平當時表示，中國和委內瑞拉是相互信賴、共同發展的好夥伴，雙方在國際風雲變化中結下鐵桿友誼。中國將一如既往堅定支持委方維護國家主權、民族尊嚴、社會穩定。

馬杜洛則表示，中國是委內瑞拉偉大的朋友，感謝中國一直以來為委內瑞拉維護國家主權、實現經濟社會發展提供無私支持幫助，期待同中國加強全天候戰略夥伴關係。

在美國總統川普於「真實社交」平台發文稱，美國已成功對委內瑞拉及其領導人馬杜洛實施大規模打擊行動，馬杜洛及其夫人已被控制並移送出境後，中國外交部隨即於3日深夜以發言人之名發布新聞稿，表達中方對美方悍然對一個主權國家使用武力並對一國總統動手深表震驚，予以強烈譴責。

中國外交部指出，美方的這種霸權行徑，嚴重違反國際法，侵犯委內瑞拉主權，威脅拉美和加勒比地區和平與安全，中方堅決反對，敦促美方遵守國際法及聯合國憲章宗旨和原則，停止侵犯別國的主權安全。

4日下午，中國外交部再度以發言人名義發布新聞稿指稱，中方對美方強行控制馬杜洛夫婦並移送出境表示嚴重關切。中國外交部表示，美方行徑明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反聯合國憲章宗旨和原則。中方呼籲美方確保馬杜洛夫婦人身安全，立即釋放馬杜洛夫婦，停止顛覆委內瑞拉政權。

中國外長王毅4日在北京與巴基斯坦副總理兼外長達爾舉行第七次中巴外長戰略對話時特別強調，「我們從不認為哪一個國家可以充當國際警察，也不認同哪一個國家可以自詡為國際法官，各國的主權和安全都應受到國際法的充分保護。」

根據中國外交部4日深夜發布的新聞稿，王毅說，「我們一貫反對在國際關係中使用或威脅使用武力，反對將一國的意志強加於別國。」他並指，當前國際局勢更加變亂交織，單邊霸凌現象愈演愈烈。

