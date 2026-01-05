美突襲委內瑞拉後 中媒點名下一波「這3國」最危險

我的頻道

記者陳宥菘／即時報導
委內瑞拉首都3日凌晨冒出火光和濃煙，上空可見幾架直升機。（路透）
美軍特種部隊3日凌晨夜襲委內瑞拉，將委國總統馬杜洛夫婦押回紐約受審。具中國官媒新華社背景的公眾號「牛彈琴」發文表示，「今天是委內瑞拉，明天就可能是任何一國」，並點名古巴、哥倫比亞與丹麥三國此刻最危險。文章還強調，拉美不得不進行戰爭準備，「和平不是乞求來的，而是用力量和智慧捍衛的」。

文章形容，「圖窮而匕首見，美國露出了獠牙」，美軍出兵委內瑞拉。「有了第一次，就會有很多次」，目前最危險的三個國家，第一個毫無疑問是古巴。

文章指，美國國務卿魯比歐是古巴「流亡者」的後裔，在抓走馬杜洛後他曾指，「古巴政府是大問題」，但古巴是美國後院「最硬的一塊硬骨頭」。不管美國如何絞殺，古巴傲然屹立了60多年，當年「豬灣戰爭」（Bay of Pigs Invasion）更讓美國狼狽不堪。

文章稱，「推翻古巴政權，除掉後院最大硬骨頭，完成美國歷屆政府想做而沒做成的事情，對魯比歐來說是誘惑，對美國總統川普來說，更是誘惑。」

文章指，第二個危險的的國家是哥倫比亞，去年聯大期間，由於堅定的反美立場，哥倫比亞總統佩特羅的赴美簽證遭美國吊銷。

文章稱，第三個則「不意外的」是丹麥，更準確而言是丹麥的格陵蘭島。「對川普來說，世界第一大島的格陵蘭，地廣人稀，礦產資源豐富，拿下該島，美國開疆拓土200多萬平方公里，川普豈能不動心？」更何況，美國可以兵不血刃，輕鬆拿下格陵蘭島，畢竟丹麥不敢跟美國抗衡，格陵蘭島的唯一武裝，就是美國在那裡的駐軍。

除了上述三國，文章表示，包含墨西哥、加拿大、伊朗等估計也可能是目標。文章說，「綁架馬杜洛的成功，西方國家的沉默，更讓美國受到鼓舞，不排除鋌而走險，發動更多戰爭。」

文章推測，美國對於委內瑞拉，絕對不會輕易收手。美國要接管委內瑞拉，要掌控委內瑞拉的石油，光威脅恐嚇沒用，必須委內瑞拉高層的配合，「如果不配合，不排除還會有美國第二次軍事入侵」。

因此，文章認為，拉美不得不進行戰爭準備。「怎麼能遏止美國發動戰爭的衝動？毫無疑問，那就是另一次豬灣戰爭。只有像當年古巴一樣，對美國入侵猛烈一擊，讓美國嚐到冒險的巨大代價，美國才會不得不收手。」文章強調，「和平不是乞求來的，而是用力量和智慧捍衛的。」

文章也提及西方國家的「綏靖」，指西方國家的「沉默」，是對美國冒險的鼓勵與縱容，而其結果可能格陵蘭保不住，甚至加拿大也會淪陷。

