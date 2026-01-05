馬杜洛愛華為手機 「即使是美國人也無法竊聽」

我的頻道

記者黃雅慧／綜合報導
委內瑞拉總統馬杜洛愛用華為手機，他曾多次公開稱讚華為手機是世界上最好的手機，「美國佬也竊聽不了」。（取材自微博）

委內瑞拉總統馬杜洛遭美國活逮後，馬杜洛早前與中國密切往來的訊息也被網友一一挖出。有中國網友翻出，馬杜洛是華為的「鐵粉」，曾多次在公開場合展示他使用的華為手機，並盛讚華為手機是他用過的最安全的手機，不會受到任何國家的干擾或竊聽，「即使是美國人也無法竊聽」。

據CCTV國際早前報導，去年9月1日，馬杜洛在首都加拉加斯舉行記者會，除譴責美國政府試圖通過軍事手段對委內瑞拉極限施壓。在記者會上，馬杜洛還秀出他使用的一支華為手機，稱讚這是世界上最好的手機，「美國佬也竊聽不了」。

此前據阿根廷媒體Ámbito報導，馬杜洛去年8月14日在第一屆玻利瓦爾教師大會閉幕式上發表演講時，也曾展示中國送他的華為折疊螢幕手機「華為Mate X6」。他稱該手機是目前世界上最先進的手機，「這是中方送給我的，我隨身攜帶，我通過衛星與外界溝通」、「我想學習如何使用這部手機，我正在尋找教程。」

2023年9月，馬杜洛訪問中國時也曾獲贈一支華為Mate X3折疊螢幕手機。馬杜洛當時在記者會中表示，他有兩支一直在使用的手機，一支是五年前就開始用的華為手機，另一支是一年前開始用的，也是華為的。

馬杜洛當時說，「我相信華為代表的是世界上最好的科技水平。」他並稱，通過華為手機，可以和自己的中國朋友實現即時通訊。「現在，我們就可以實現華為對華為的直接通訊，大家看看，這就是我的手機。這是一個夢想成真的時刻，這是中國朋友送給我的禮物。」

儘管馬杜洛稱美國無法通過華為手機竊聽他，但美方仍通過其他方式掌握馬杜洛行蹤。路透報導，美國中央情報局（CIA）自去年8月起就已派遣小型團隊駐地，追蹤馬杜洛的生活模式，確保抓捕行動順利進行。

據兩名消息人士透露，CIA還在馬杜洛身邊安插一名線人，負責監視他的行蹤，並在行動展開的過程中隨時掌握他的確切位置。

