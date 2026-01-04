中國今年經濟料前高後低 GDP增速估訂5%

我的頻道

記者陳湘瑾／綜合報導
「十五五」規劃的開局之年，外界關注中國將如何訂定今年的經濟增長目標。圖為上海主幹道之一的徐匯區肇嘉浜路，周圍商場林立。（記者謝守真／攝影）
「十五五」規畫的開局之年，外界關注中國將如何訂定今年的經濟增長目標。界面新聞採訪十位首席經濟學家，預測中值顯示2026年中國GDP將年增5%。中國首席經濟學家論壇理事長連平也提到，為順利實現「十五五」發展規畫，2026年GDP增速目標有可能定在5%左右。

中國銀河證券首席經濟學家章俊則認為，今年是前高後低的走勢，主要是去年下半年沉寂的支持政策可能更多集中在今年第一季度發力。

泰國際首席經濟學家李迅雷等人指出，2026年作為「十五五」規畫的第一年，GDP增速目標預計將繼續定在5%左右，也就是與2025的目標相同。

李迅雷等人撰文「2026年中國經濟展望」中指出，2026年中美關稅有望維持穩定，雙方經貿關係迎來階段性緩和。雖然全球貨物貿易增速放緩，但藉由成本優勢，中國出口訂單比例預計將進一步提高，預估以美元計價的出口在2026年將年增3.4%，繼續維持強韌性。

先進製造業方面，大國博弈的背景下，科技安全的重要性將進一步提高，預計將繼續透過信貸、財政和產業等政策，去支持製造業尤其是先進製造業，推動科技領航，這將給製造業投資帶來一定支撐。

房地產方面，文中提出三個判斷，一是房地產銷售仍在探底過程中，預計2026年商品房銷售面積年降5%左右；二是預計2026年中國房地產投資可能落在-11%左右，較2025年的-16%左右有所回升；三是政策加大應對力度，防範地產走弱向其它領域傳導。

針對內需及促消費方面，考慮到居民消費意願回升需要時間，以及「以舊換新」等刺激消費補貼措施帶來的消費透支和高基數，預計2026年超長期特別國債資金支持消費的規模，至少會持平於2025年的人民幣3000億元。提振消費的可能方向包括擴大消費補貼的力度和範圍、適當加大對餐飲和旅遊等服務業的消費支持等。

