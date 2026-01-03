我的頻道

從司機到總統 馬杜洛統治委內瑞拉13年 任內經濟陷崩盤

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

傳委內瑞拉中製預警雷達失效 網諷：南美最強防空成廢鐵？

中國新聞組／北京4日電
中國製的JY-27A反隱形雷達，被指在此次美軍空襲委內瑞拉行動中沒發揮作用。(翻攝自浮沉歐羅巴)
美軍3日對委內瑞拉發動軍事突襲並抓走了該國總統馬杜洛夫婦，震驚世界。相關報導稱委國使用的是號稱神盾級的中國造雷達陣列，今年初委內瑞拉防長還稱該國軍方使用中國製JY-27A反隱身雷達在75公里外精準鎖定5架美軍F-35戰機，但這套雷達系統卻在此次美國空襲行動中疑因受美方電子戰壓制而「毀滅性癱瘓」，使美軍進入委內瑞拉如入無人之境，消息在多個社交平台引發群嘲「南美最強防空竟成廢鐵」。不過信息未獲官方證實。

據多個中國媒體和自媒體此前報導，委內瑞拉防空網由中國電子科技集團製造的多型雷達組成，包括JYL-1三坐標遠程監視雷達，以及「反隱身利器」JY-27雷達，後者利用米波頻段(240-390MHz)激發隱身戰機的諧振效應，顯著提升其雷達反射截面積，從而突破隱身設計的隱蔽性，委國防長曾稱2025年多次成功探測到美軍F-35隱身戰鬥機，探測距離可達300公里以上，部分報導指鎖定距離75至500公里不等。

報導稱，該雷達與S波段的JYL-1、JY-11B雷達協同工作，形成遠程預警與精確定位結合的防空網絡，並可引導俄制S-300VM、「山毛櫸」等防空導彈實施打擊，構成「發現-鎖定-攔截」閉環體系。委內瑞拉已部署至少12部此類雷達，構建覆蓋全國的反隱身監控網，成為中國非對稱防禦技術輸出的典型代表。

此外，委內瑞拉還引進了中國FK-3(HQ-12出口型)中程防空導彈系統，與中國雷達系統配合，強化首都及關鍵能源設施的防空能力。

不過委內瑞拉砸重金打造的「中國神盾」此次疑未成功偵測到美軍空襲，引來國外分析人士及部分中國網民嘲諷「中國製南美最強防空系統竟淪昂貴裝飾品」。有說法稱，美軍在此次行動前數小時，先發動了強大的電子戰攻勢，以電磁壓制委內瑞拉的雷達螢幕，隨後以反輻射導彈使委內瑞拉的防空網無法發揮「反隱身」功能，甚至成了「瞎子」，防空系統徹底崩潰，美軍戰機因此能進入委內瑞拉領空如入無人之境。

有報導引述美國資深媒體人方偉在自媒體發文指出，此次行動再次暴露中國製防空與地面體系在高強度電子戰環境下的局限，所謂能反制隱形戰機的系統，在美軍電磁壓制下迅速失效；VN-16、VN-18在失去制空權後完全喪失機動與火力優勢。

時評人江峰則稱，在美軍行動前三小時，中方高層特使仍在總統府活動，這一異常集中的人員流動與通訊活動，可能在高度監控環境下暴露了馬杜洛的具體行蹤。

在珠海航展亮相的新一代體防空雷達JY-27A。(取材自中國電科官網)
委內瑞拉

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025-12-29 08:10
第三架殲36原型試飛畫面。（取材自微博）

中國殲36戰機「空速管」消失 分析:研發超預期

2025-12-28 20:15

