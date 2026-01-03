南韓四大財團隨李在明訪中 盼打通中韓經貿瓶頸

南韓 總統李在明 4日將啟程訪問中國大陸，5日與中國國家主席習近平會談，共商民生與和平問題。屆時包括三星及LG等200多家南韓企業組成的龐大代表團，將隨李在明一同訪中國，讓南韓商界對此抱有期待，認為這可能是重新打通韓中經貿「堵塞局面」的契機。

韓國民族日報報導，代表團將由大韓商工會議所會長、SK集團會長崔泰源率領，三星電子會長李在鎔、現代汽車集團會長鄭義宣、LG集團會長具光謨等四大集團掌門人均將參加。此外，排名第六的浦項集團會長等主要企業家也將隨行。這是自2019年12月以來，時隔六年南韓再次組成大規模訪華經濟代表團。

據南韓總統發言人姜由楨先前表示，李在明將在關鍵礦產供應鏈 、共同投資、數位產業等領域達成具體進展，相關單位也會簽署多項合作諒解備忘錄。

這是自2019年12月以來，相隔六年南韓再度組成大規模訪中經濟代表團。報導稱，代表團計畫與中國企業界舉行商務論壇、簽署合作諒解備忘錄（MOU）以及進行一對一商務洽談。據悉，此次訪華旨在將其作為拓展中國市場的契機，並探索在製造業供應鏈合作、服務與內容產業等領域的協作方案。

報導還透露，韓國貿易協會已於去年12月中旬組織十餘家會員企業的高層管理人員，前往上海、杭州等地進行為期四天三夜的考察。深入了解位於中國尖端產業核心的人工智慧、人形機器人等領域的研發與商業化進展，以及相關產業生態。