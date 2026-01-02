將探月球南極 中國有望成為證實月球有水的第一個國家

中國今年擬發射「嫦娥七號」探測器，目標直指月球南極，開展月表環境勘察、水冰探測等科學研究任務，若成功證實月球上存在水，有望成為全球首個在月球上發現水的國家。（取材自央視新聞）

央視1日報導，2026年的相關太空計畫「日程排滿」，今年神舟23號、神舟24號的航天員（太空人 ）乘組將坐神舟飛船出發，前往中國空間站（太空站）。今年中國還將發射「嫦娥七號」探測器，目標直指月球南極，開展月表環境勘察、水冰探測等科學研究任務。若成功證實月球上存在水，中國有望成為全球首個在月球上發現水的國家。

本報系聯合報報導，今年中國的載人航天工程，還將發射「天舟十號」貨運飛船，神舟23號飛行乘組中的一名航天員將開展一年以上的長期駐留試驗。最引人關注的，是中國新一代載人飛船「夢舟」首飛，「夢舟」是在神舟飛船基礎上全面升級的新飛船，未來將用於近地空間站營運和載人月球探測任務。

至於在深空探測領域，今年中國的「天問二號」探測器將飛抵小行星2016 HO3（振盪天星），進行探測、取樣並返回地球，預計將在2027年底著陸地球、完成回收，此後再對主帶彗星311P開展科學探測。

除了積極拓展太空計畫，中國也正加快在北極地區的活動布局。

中央社引述華爾街 日報（WSJ）報導，中國科研潛艇今年夏天首次在北極厚重冰層下數千英尺深處航行，西方安全官員視這一進展為具有重大軍事和商業影響的技術突破。美國國家安全官員表示，這一動向進一步印證了中國在北極地區構成的威脅正在上升。

美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）2024年曾表示，中國的長期目標是削弱並終結「美國在水下領域的主導地位」，並預計俄羅斯 將在潛艇技術方面提供協助。