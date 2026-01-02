我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

范冰冰拿金馬獎座發文兩樣情 Threads狂曬馬 微博剩自拍照交作業

醫師絕對不吃3種食物 「這1類」更被列為一級致癌物

將探月球南極 中國有望成為證實月球有水的第一個國家

中國新聞組／北京2日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國今年擬發射「嫦娥七號」探測器，目標直指月球南極，開展月表環境勘察、水冰探測等科學研究任務，若成功證實月球上存在水，有望成為全球首個在月球上發現水的國家。（取材自央視新聞）
中國今年擬發射「嫦娥七號」探測器，目標直指月球南極，開展月表環境勘察、水冰探測等科學研究任務，若成功證實月球上存在水，有望成為全球首個在月球上發現水的國家。（取材自央視新聞）

央視1日報導，2026年的相關太空計畫「日程排滿」，今年神舟23號、神舟24號的航天員（太空人）乘組將坐神舟飛船出發，前往中國空間站（太空站）。今年中國還將發射「嫦娥七號」探測器，目標直指月球南極，開展月表環境勘察、水冰探測等科學研究任務。若成功證實月球上存在水，中國有望成為全球首個在月球上發現水的國家。

本報系聯合報報導，今年中國的載人航天工程，還將發射「天舟十號」貨運飛船，神舟23號飛行乘組中的一名航天員將開展一年以上的長期駐留試驗。最引人關注的，是中國新一代載人飛船「夢舟」首飛，「夢舟」是在神舟飛船基礎上全面升級的新飛船，未來將用於近地空間站營運和載人月球探測任務。

至於在深空探測領域，今年中國的「天問二號」探測器將飛抵小行星2016 HO3（振盪天星），進行探測、取樣並返回地球，預計將在2027年底著陸地球、完成回收，此後再對主帶彗星311P開展科學探測。

除了積極拓展太空計畫，中國也正加快在北極地區的活動布局。

中央社引述華爾街日報（WSJ）報導，中國科研潛艇今年夏天首次在北極厚重冰層下數千英尺深處航行，西方安全官員視這一進展為具有重大軍事和商業影響的技術突破。美國國家安全官員表示，這一動向進一步印證了中國在北極地區構成的威脅正在上升。

美國印太司令帕帕羅（Samuel Paparo）2024年曾表示，中國的長期目標是削弱並終結「美國在水下領域的主導地位」，並預計俄羅斯將在潛艇技術方面提供協助。

太空人 華爾街 俄羅斯

上一則

新聞眼／科技戰、輿論戰 美中從地球打到太空

下一則

飼主防碰瓷…中最嚴養犬新規上路 行狗記錄器熱銷

延伸閱讀

中國今年將探測月球南極 有望成首個在月球發現水的國家

中國今年將探測月球南極 有望成首個在月球發現水的國家
川普太空政策重心轉向月球 載人火星任務再等等

川普太空政策重心轉向月球 載人火星任務再等等
踏上月球坑

踏上月球坑
NASA新署長出爐 艾薩克曼誓推動重返月球計畫

NASA新署長出爐 艾薩克曼誓推動重返月球計畫

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18
圖為美國總統川普（左）與中國國家主席習近平（右）。（路透）

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

2025-12-29 08:10

超人氣

更多 >
「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元

「大又美法」車貸利息免稅條款 買美國車最高扣稅1萬元
灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬

灣區藏家好眼力 百元買缺角花盆 送拍估價破千萬
婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」

婚禮女主持被老頭樂撞死 前一天發文「陽光對我微笑」
15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員

15款被好市多會員大推的亞洲食品 有人為了買這項辦會員
河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭

河南男掏空12萬積蓄娶「雙胞胎孕妻」 結局是一夜白頭