接受人民幣繳礦業稅 尚比亞成非洲第一國

非洲第二大銅生產國尚比亞成為非洲首個確認接受以人民幣繳納礦業稅費的政府。此舉反映人民幣在非洲的接受度進一步提升，凸顯中國在非洲金融領域的影響力擴大。

華爾街 見聞報導，尚比亞央行 表示，很大一部分銅出口銷往中國，而中國礦業公司從對華出口中獲得的付款，部分甚至全部已以人民幣結算。尚比亞央行稱，其將外儲多元化和增加儲備作為關鍵目標，購入人民幣有助於實現這一目標。

持有部分人民幣外匯儲備還將使尚比亞能夠以更具成本效益的方式償還對華債務。尚比亞央行首次於2018年規定，要求礦企向其出售美元以支付特許權使用費，並於2020年將該規定擴展至所有礦業稅費支付。

礦企現在可以選擇向尚比亞央行出售美元或人民幣來繳稅。Dentons當地分支機構高級合夥人Joseph Jalasi表示，人民幣的實際接受程度將取決於尚比亞央行的儲備管理政策、定價機制和對市場的操作指導。

中國有色礦業集團等中國運營商正在尚比亞投入數十億美元，目的是要提升銅產量。中資企業擴大投資恰逢2025年全球銅價大漲。倫銅全年漲超40%，創2009年以來最大年度漲幅。