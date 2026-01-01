中企建焚燒發電站竣工投產 解決吉爾吉斯垃圾問題

我的頻道

中國新聞組／北京1日電
由中國企業建造的吉爾吉斯首都垃圾焚燒發電項目已經投產，將有助於舒緩比什凱克市這座城市的垃圾清運壓力。(卡巴爾通訊社)
由中國企業承建的吉爾吉斯比什凱克市垃圾焚燒發電項目竣工投產儀式2025年12月27日舉行，未來可處理垃圾目標約為每日3000噸，這一項目將舒緩吉國首都垃圾解決問題。

據新華社、吉爾吉斯卡巴爾通訊社消息，吉爾吉斯總統扎帕羅夫在儀式上致辭說，項目的實施將推動解決廢棄物處理問題，並為保障居民用電作出貢獻。他強調，多年來，首都垃圾填埋場及廢物處理問題一直未能得到解決。「今天，這一問題得到了解決，我們啟用的這座工廠將通過處置城市生活垃圾來發電。比斯凱克垃圾填埋場於1974年投入使用，其間累計堆存了約2000萬噸垃圾。首都每天清運垃圾在1200至1500噸之間，對城市生態狀況造成負面影響」。

比什凱克市垃圾科技處置發電項目於2024年8月啟動，規畫垃圾日處理規模3000噸。項目現階段垃圾日處理規模為1000噸，年上網電量約1.46億度，年碳減排可達10萬噸。該項目由湖南軍信環保股份有限公司投資建設運營。公司董事長戴道國表示，將全力保障項目安全、穩定、環保運行，積極履行社會責任，讓發展成果惠及當地。比什凱克市副市長阿利耶夫受訪時說，該項目將垃圾轉化為清潔能源，有助於減少比什凱克霧霾發生概率。

根據介紹，該項目總投資額為9500萬美元(約6億6451萬人民幣)。為工廠建設畫撥了12公頃土地，所有費用均由投資方全額承擔。該項目原計畫用時兩年建成，結果在一年半內即告竣工，而項目特許期為35年。

按規畫，每年將處理36.5萬噸垃圾，並建設一座裝機容量30兆瓦的凝氣式汽輪發電站。這相當於每年節約8萬噸煤炭、減少10萬噸二氧化碳排放。目前工廠每天可處理多達1000噸垃圾，今後其處理能力還將進一步提升。

扎帕羅夫也透露，今後計畫在吉爾吉斯奧什、巴雷克奇和卡拉科爾等城市中建設同類型工廠，目前正就相關投資協定開展工作。

