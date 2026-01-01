彭博：中履諾買美大豆 至少800萬噸 達協議量2/3

中國採購的美國大豆，被指已達到今年承諾數量的三分之二。 （路透）

美媒報導，據知情人士透露，中國今年已購買至少800萬噸美國大豆，達到兩個月前與華盛頓達成的貿易休戰協議中所承諾數量的三分之二。

彭博社報導，知情人士說，中國國有買家已持續預訂美國大豆至12月下旬。由於未獲授權討論此事，他們要求匿名。這延續了始於10月的採購熱潮，並保持了採購速度讓美國出口商感到放心，否則他們會擔心，在信息有限、期限不明的情況下，北京的承諾可能會動搖。

知情人士表示，目前預訂的貨物大多計畫在12月至3月之間裝貨。

在美國總統川普和中國國家主席習近平 會談後，白宮 方面隨即表示，中國承諾在今年年底前購買至少1200萬噸美國大豆。最初指期限為2025年12月底，美國官員隨後澄清，最後期限實際上是2月份。北京方面尚未確認這一承諾，但中國政府已採取行動減少大豆進口關稅，並解除了對三家美國出口商的進口禁令。

美國伊利諾州農夫Matt Bennett表示，許多農民對中國迄今為止穩定的採購量感到驚喜，但他也指，大豆價格的走勢令人沮喪。另有分析師Ben Buckner稱，「無法從中國方面確認，是否已承諾有在超過1200萬噸後的訂單。」

報導引述交易界人士指出，由於中美雙方尚未有正式確認達成協議，未來銷售的不確定性加劇大豆價格的下行壓力，芝加哥大 豆期貨12月下跌近7%，或創下2024年7月以來最差的月表現。