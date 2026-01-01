美等4國大使北京會面 抗中軍事侵略 中媒：硬刷存在感

我的頻道

記者陳宥菘、陳熙文、張文馨／綜合報導
美日印澳四國駐北京大使，12月30日於美國大使館會晤，消息至解放軍軍演後美方才披露。(取材自日本駐北京大使館官網)
美日印澳四國駐北京大使，12月30日於美國大使館會晤，消息至解放軍軍演後美方才披露。(取材自日本駐北京大使館官網)

解放軍圍台軍演，日本政府12月31日正式表態，日本外務省表示軍演升高台灣海峽緊張局勢，已向中方傳達日方的關切，並強調台海和平穩定對國際社會至關重要，澳洲、英國、法國、德國也相繼表明反對台海情勢升高。另外，美國、日本、印度、澳洲四國駐北京大使，12月30日於美國大使館會晤，強調印太地區的「自由與開放」。有專家分析，在解放軍演期間公開這場大使級會議，或為了對外展現團結與威懾，但中媒對此四方安全對話，批是「硬刷存在感」。

日本外務省發表發言人北村俊博表示，日本政府認為這一系列軍演可能對區域穩定造成影響，日本一貫立場是期待有關台灣的議題能夠透過對話以和平方式解決，台海和平穩定不僅對日本和整個國際社會都具有重大意義。

美國駐北京大使龐德偉在社群曝光與「四方安全對話」（Quad）的日本、印度、澳洲各國大使在北京會面，並強調印太地區的「自由與開放」。有專家認為，在解放軍演期間公開這場大使級會議，或為了對外展現團結與威懾。不過，曾在川普第一個美國總統任期擔任總統副助理的柯蒂斯認為，龐德偉此舉明確表明，他希望引起全球關注這4個國家準備合作抗衡中國的軍事侵略。

美國學者分析，解放軍這次圍台軍演，試圖把遲早都會進行的演習包裝成報復美國對台軍售，選在美國歲末假期演習，是為了降低美國回應強度，且美國總統川普不願在4月訪中前冒險破壞美中關係穩定。

美國國務院前中國政策顧問、華府智庫美國企業研究所（AEI）研究員的費瑞安分析，演習時機是為了降低美國回應強度。

日本 解放軍 龐德偉

