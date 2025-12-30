我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

煎出焦香美味牛排 只需花幾秒做一事「絕對不要略過」

大廚私藏清單曝光 好市多7大冷凍食品值得買

斥資95.3億美元 中國國航購買60架空巴飛機

記者陳湘瑾／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國國航班機。（新華社資料照片）
中國國航班機。（新華社資料照片）

中國國際航空股份有限公司（中國國航）30日公告，公司作為買方，國航進出口公司作為公司的進口代理機構與空客公司（空巴）簽訂協議，向空巴公司購買60架空巴A320neo系列飛機，目錄價格合計約為95.3億美元。交易將使中國國航的運力增長約6.5%。

中國國航表示，本次交易的總對價將以現金方式分期支付。飛機將於2028年至2032年分批交付，部分為滿足機隊老舊飛機退出的更新需求，運力實際淨增速度將維持在可控範圍內。

中國國航今年前三季度實現營業收入1298.26億人民幣，按年增長1.31%；淨利潤18.7億人民幣，按年增長37.31%。公司表示，前三季度淨利潤增長的原因是營業收入增長，同時公司加強成本管控，大幅增利。

春秋航空、吉祥航空和華夏航空等中國航空公司此前分別公告，宣布擬向空巴採購A320系列飛機。春秋航空擬購入30架空巴A320neo系列飛機，目錄價41.28億美元；吉祥航空則計畫採購25架空巴A320系列飛機，目錄價為41億美元。華夏航空計畫購買和接受3架A320系列飛機，基礎價格約為3.9億美元至4.2億美元。

彭博引述知情人士稱，中國一直在籌畫向空巴進行一項集體採購，這些訂單為空巴帶來了急需的提振。近幾周來，空巴接連遭遇挫折，包括軟體故障，導致最賺錢的機型在全球範圍內被暫時召回等。最近一次問題促使空巴將2025年的交付目標下調至約790架，比原計畫減少30架，但預計仍將基本實現修訂後的目標。

空巴 春秋航空

上一則

東部戰區發視頻 轟-6K飛行員高喊：導彈可發射

延伸閱讀

紐約今冬最強降雪 影響逾千航班 華男飛機3度遭取消

紐約今冬最強降雪 影響逾千航班 華男飛機3度遭取消
AI資料中心缺電 飛機引擎變身發電機

AI資料中心缺電 飛機引擎變身發電機
姚晨紀念高崎機場 攜兒直奔廈門打卡「即將消失機位」

姚晨紀念高崎機場 攜兒直奔廈門打卡「即將消失機位」
觀影說劇╱「韓國製造」首播 玄彬飛機走道激戰帥翻

觀影說劇╱「韓國製造」首播 玄彬飛機走道激戰帥翻

熱門新聞

福建艦嚴禁明火 連廚房都不准 唯一例外是「拔火罐」

2025-12-29 08:30
疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
「黃河畫家」徐惠君的巨幅畫作「黃河在咆哮」被潑了墨。(取材自極目新聞)

估值380萬「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 一原因不追查

2025-12-29 21:52
中國外交部發言人林劍。（路透資料照）

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

2025-12-29 12:18

超人氣

更多 >
美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國

美國富豪紛紛取得別國黃金簽證 喬治克魯尼全家入籍法國
物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品

物價上漲在即 富國銀行：可開始囤貨這類商品
退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元

退休夫妻以佛州為「主要住所」仍被紐約州追稅6萬元
民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先
上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世

上月宣布罹末期癌症 甘迺迪總統35歲外孫女去世