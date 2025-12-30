我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南韓總統李在明 明年1月4日訪北京見習近平

強尼戴普自爆初夜在13歲 與歌迷姐姐在車內激戰：我們都是第一次

南韓總統李在明 明年1月4日訪北京見習近平

記者賴錦宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
11月1日，南韓總統李在明與中國國家主席習近平在慶州博物館舉行會談。（新華社）
11月1日，南韓總統李在明與中國國家主席習近平在慶州博物館舉行會談。（新華社）

中國外交部發言人宣布，應中國國家主席習近平邀請，南韓總統李在明將於2026年1月4日至7日對中國進行國事訪問。

今年11月1 日，在APEC峰會期間，李在明與習近平在慶州博物館舉行會談。據新華社報導，習近平當時指出，中韓是搬不走的重要近鄰，也是分不開的合作夥伴。事實證明，推動中韓關係健康穩定發展，始終是符合兩國人民根本利益、順應時代潮流的正確選擇。中方重視中韓關係，對韓政策保持連續性、穩定性，願同韓方加強溝通，深化合作，拓展共同利益，攜手應對挑戰，推動中韓戰略合作夥伴關係行穩致遠，為區域和平與發展提供更多正能量。

李在明則表示，熱烈歡迎習近平時隔11年再次對南韓進行國事訪問，這次訪問對韓中關係意義重大。韓中建交以來，各領域互利合作不斷深入，有力推動各自經濟發展。韓中是鄰居，更是密不可分的夥伴。韓方高度重視對華關係，願同中方共同努力，推動雙邊友好合作關係更大發展。雙方要密切高層交往，增進政黨、地方交流，妥善處理分歧。

李在明表示，中國「十五五」規劃明確了未來五年的經濟發展方向和重點，韓方願加強對華互利合作，維護產供鏈穩定，為兩國人民帶來更多福祉。韓方願同中方密切人文交流，改善國民感情。韓方支持中方主辦2026年亞太經合組織領導人非正式會議，願同中方加強國際和區域事務的溝通和協調，共同促進地區和全球的和平發展。

李在明 習近平 南韓

上一則

估值380萬 「黃河畫家」巨幅畫作被潑墨 這原因不追查

延伸閱讀

川普回應中國對台軍演：習近平未告知、不擔心局勢

川普回應中國對台軍演：習近平未告知、不擔心局勢
習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩
南韓鳳凰旗回家 李在明首度入主青瓦台辦公

南韓鳳凰旗回家 李在明首度入主青瓦台辦公
訪韓獲贈金冠與最高級勳章 川普回送李在明「白宮金鑰匙」曝光

訪韓獲贈金冠與最高級勳章 川普回送李在明「白宮金鑰匙」曝光

熱門新聞

疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
時值歲末，在美國紐約時常可見無家可歸者和其他尋求救助的人們。圖為12月17日，一名女子在紐約曼哈頓一處地鐵站尋求救助。（新華社）

「斬殺線」讓美國中產階級無法翻身 中網友三觀碎了

2025-12-26 04:30

超人氣

更多 >
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對
習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩
為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大