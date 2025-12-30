南韓總統李在明 明年1月4日訪北京見習近平

11月1日，南韓總統李在明與中國國家主席習近平在慶州博物館舉行會談。（新華社）

中國外交部發言人宣布，應中國國家主席習近平 邀請，南韓 總統李在明 將於2026年1月4日至7日對中國進行國事訪問。

今年11月1 日，在APEC峰會期間，李在明與習近平在慶州博物館舉行會談。據新華社報導，習近平當時指出，中韓是搬不走的重要近鄰，也是分不開的合作夥伴。事實證明，推動中韓關係健康穩定發展，始終是符合兩國人民根本利益、順應時代潮流的正確選擇。中方重視中韓關係，對韓政策保持連續性、穩定性，願同韓方加強溝通，深化合作，拓展共同利益，攜手應對挑戰，推動中韓戰略合作夥伴關係行穩致遠，為區域和平與發展提供更多正能量。

李在明則表示，熱烈歡迎習近平時隔11年再次對南韓進行國事訪問，這次訪問對韓中關係意義重大。韓中建交以來，各領域互利合作不斷深入，有力推動各自經濟發展。韓中是鄰居，更是密不可分的夥伴。韓方高度重視對華關係，願同中方共同努力，推動雙邊友好合作關係更大發展。雙方要密切高層交往，增進政黨、地方交流，妥善處理分歧。

李在明表示，中國「十五五」規劃明確了未來五年的經濟發展方向和重點，韓方願加強對華互利合作，維護產供鏈穩定，為兩國人民帶來更多福祉。韓方願同中方密切人文交流，改善國民感情。韓方支持中方主辦2026年亞太經合組織領導人非正式會議，願同中方加強國際和區域事務的溝通和協調，共同促進地區和全球的和平發展。