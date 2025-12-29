美媒：中擴建核武生產鏈 從「受襲後報復」改「預警即發射」

解放軍核導彈第二方隊9月3日在北京接受檢閱。（新華社）

美國華盛頓郵報報導，據衛星影像分析，中國正迅速改造製造核彈 頭零件的祕密武器設施網路，擴張核武生產鏈。有分析指出，中國的核武器反擊策略，正從「受襲後報復」的傳統立場，轉向「預警即發射」。其實，美國總統川普先前曾稱，中國核能力五年內將追上美國。

綜合媒體報導，上世紀60年代起，四川綿陽梓潼縣的「兩彈城」就曾是核武器研究總部，鄧稼先、王淦昌等科學家在此隱姓埋名開展工作，完成原子彈、氫彈的理論設計與定型工作。2020年11月，美國曾公開衛星圖像，顯示綿陽地區有一塊被清理的土地，並被標註為「自2010年以來的新研究或生產區域」，據資料揭露，這塊土地正是激光聚變研究中心的所在地，該設施正式名稱為「激光聚變重大裝置實驗室」。

而四川平通市，是生產核彈頭核心「鈽坑」重鎮。從維也納反核組織「公開核網路」（ONN）與倫敦非營利機構「驗證研究、訓練與資訊中心」（VERTIC）提供的衛星圖像衛星圖像來看，平通市安全圍欄範圍擴大至原來2倍以上，且至少有10個地點進行建築升級。

其實，早在11月間，就有媒體揭露中國悄悄擴大位於新疆沙漠地帶的核子測試地點，據了解，中國軍方當時已開鑿新隧道、挖掘爆炸室、建造支援設備。專家稱，中國核武計畫雖落後俄羅斯及美國多年，但正因如此，促使中國加快腳步擴展測試設施。

據五角大廈 日前發布的「中國軍力報告」顯示，中國目前的核彈頭數量約在600枚左右，但預計2030年前將突破1000枚。專家分析，2019年以來，中國核武供應鏈 的變革程度，「恐比我們見過的任何時期都更廣泛」。

該報告還指出，中國已放棄「受襲後報復」政策，而是在「預警即發射」系統的快速反擊能力方面取得顯著進展，這意味著只要預警衛星偵測到敵方飛彈來襲，解放軍即可在本土受襲前，於數分鐘內發射核武反擊。對此，有軍事專家表示，此舉恐增加誤判、過度反應甚至意外核戰的風險。