我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華男透過中間人匯款回中國 卻被指是「贓款」

時間不夠用 收納師：年末只要整理「這三處」就夠了

中方發布「黃岩島報告」不點名暗批菲律賓擅闖

記者陳宥菘／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
北京昨發布黃岩島珊瑚礁生態調查報告，暗批菲律賓非法捕撈，威脅黃岩島生態系統。圖為黃岩島海域珊瑚礁。（新華社）
北京昨發布黃岩島珊瑚礁生態調查報告，暗批菲律賓非法捕撈，威脅黃岩島生態系統。圖為黃岩島海域珊瑚礁。（新華社）

中菲近年在南海屢爆主權衝突，中國官方29日發布「黃岩島珊瑚礁生態調查報告」，內容以不點名方式暗批菲律賓，指「有關國家」近年來非法捕撈和頻繁侵闖活動，對黃岩島生態系統健康造成很大威脅。

中國、菲律賓皆對黃岩島提出主權聲索。中國去年11月公布黃岩島領海基線，中國國務院今年9月再批准新建「國家級自然保護區」，持續強化在該爭議地區的主權行使。不過，菲方持續有漁船在該海域作業，亦會派政府船隻執行補給任務，兩國因此摩擦不斷。

據央視報導，上述報告由中國自然資源部下屬南海生態中心、南海發展研究院、南海調查中心等單位共同編製，指基於船舶走航、潛水調查、衛星航空遙感、原位觀測等方式，結合歷史數據分析，對黃岩島珊瑚礁生態系統狀況進行了調查評估。

報導指出，報告顯示，黃岩島珊瑚礁生態系狀況整體良好，是眾多珍稀瀕危野生動物繁衍棲息的重要場所。

報告表示，據資料顯示，20世紀60至70年代「有關國家」在黃岩島海域開展投彈訓練等軍事活動，對黃岩島珊瑚礁造成了破壞。報導接著引述中國自然資源部南海生態中心人員指稱，「同時，近年來『有關國家』非法捕撈和頻繁侵闖活動，對黃岩島生態系統健康造成了很大威脅」。

報告並稱，在中國「黃岩島國家級自然保護區」設立後，通過實施嚴格的保護管理和必要的生態修復，將有助於維持和提升黃岩島珊瑚礁生態系統的多樣性、穩定性、持續性。菲方當時對中國設立自然保護區提出抗議，指其行為不正當且違法，侵犯菲方權利和利益。

國務院

上一則

中國藍箭航天對標馬斯克SpaceX 加快造「可重複使用」火箭

下一則

5400元暴跌至500元 Labubu二手價傳崩盤 黃牛恐慌拋售

延伸閱讀

中國發布黃岩島珊瑚礁調查報告 痛批菲律賓破壞生態

中國發布黃岩島珊瑚礁調查報告 痛批菲律賓破壞生態
不追AI 外資分散配置避險 東南亞股市可能迎來200億美元活水

不追AI 外資分散配置避險 東南亞股市可能迎來200億美元活水
疑受伊斯蘭國驅使 澳洲反猶恐攻父子檔曾赴菲受軍訓1個月

疑受伊斯蘭國驅使 澳洲反猶恐攻父子檔曾赴菲受軍訓1個月
澳洲邦代海灘槍案 槍手出身印度 父子作案前詭赴菲律賓

澳洲邦代海灘槍案 槍手出身印度 父子作案前詭赴菲律賓

熱門新聞

疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
時值歲末，在美國紐約時常可見無家可歸者和其他尋求救助的人們。圖為12月17日，一名女子在紐約曼哈頓一處地鐵站尋求救助。（新華社）

「斬殺線」讓美國中產階級無法翻身 中網友三觀碎了

2025-12-26 04:30

超人氣

更多 >
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大
習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩

習近平完美反殺川普 彭博點出這才是他真正大麻煩
以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對

以色列承認索馬利蘭獨立 中國稱堅決反對