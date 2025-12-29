我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦公室該長什麼樣？Cisco給員工「多種場景選擇」能提升工作表現

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

巴拿馬拆除「中巴友誼」牌坊 北京震怒、要求徹底調查

中央社／巴拿馬市28日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
巴拿馬運河入口處象徵「中巴友誼」的中國紀念性牌坊被拆除，資料照片。（中新社）
巴拿馬運河入口處象徵「中巴友誼」的中國紀念性牌坊被拆除，資料照片。（中新社）

位於巴拿馬運河入口附近的一座紀念中國對這條跨洋水道所作貢獻的公園及紀念碑，已於昨天晚間被地方政府拆除。這項出乎意料的行動已遭到中方批評，要求進行徹底調查。

中央社引述法新社報導，這座建於2004年的公園和紀念碑，位於美洲大橋（Bridge of the Americas）旁、俯瞰運河，象徵中巴兩國之間的友誼，已由阿萊漢（Arraijan）市長辦公室下令拆除。

12月28日拍攝的畫面，「中巴友誼」的中國紀念性牌坊已被拆除。（歐新社）
12月28日拍攝的畫面，「中巴友誼」的中國紀念性牌坊已被拆除。（歐新社）

市長辦公室在聲明中表示，公園和紀念碑因結構受損而構成「安全風險」。

然而，巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）今天表示「這種野蠻行為毫無任何正當理由」，並稱其為「不可原諒的非理性行為」。

此一事件發生的時機敏感，正值美國總統川普（Donald Trump）近月來頻頻質疑中國對巴拿馬運河營運影響過深，並公開主張重新取得控制權之時。

中國駐巴拿馬大使徐學淵親自視察拆除現場後表示，這對中巴友誼造成「重大傷害」」，同時冒犯了約30萬名華裔巴拿馬人。

中國大使館在X平台發布影片，要求對事件進行「徹底調查」，並將對這些「非法、不當且具破壞性」的行為予以「嚴厲制裁」。

美國與中國是全長80公里巴拿馬運河的主要使用國，而每年約有全球5%的海運貿易經由該運河通行。

巴拿馬運河於1914年至1999年間由美國控制，之後移交巴拿馬。

川普已要求美國船隻在通過運河時享有優惠條件。

香港長江和記實業（CK Hutchison Group）旗下的和記港口（Hutchison Ports）負責營運運河太平洋與大西洋兩端的兩座港口，但已同意將其出售給美國資產管理公司貝萊德（BlackRock）。

巴拿馬運河入口處象徵「中巴友誼」的中國紀念性牌坊被拆除，資料照片。（中新社）
巴拿馬運河入口處象徵「中巴友誼」的中國紀念性牌坊被拆除，資料照片。（中新社）

巴拿馬運河 川普 大使館

上一則

以好市多模式擊敗好市多 山姆商店專攻中國高端市場

下一則

中海警發布環台巡查路線圖 稱給台灣打上「中國結」

延伸閱讀

鏡裡煙花（七）

鏡裡煙花（七）
民進黨嗆鄭麗文：中共軍演當前卻喊先去北京 配合統戰操作

民進黨嗆鄭麗文：中共軍演當前卻喊先去北京 配合統戰操作
中國乘「川普東風」凱旋邁入2026 彭博：習近平新年2希望

中國乘「川普東風」凱旋邁入2026 彭博：習近平新年2希望
重申盼明年上半年訪中、美 鄭麗文：先去北京為優先

重申盼明年上半年訪中、美 鄭麗文：先去北京為優先

熱門新聞

疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42

超人氣

更多 >
看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕

看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕
3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳

3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳
封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記
紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了
解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備

解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備