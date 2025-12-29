殲36原型機亮相滿周年 實現「雙機」編隊飛行

殲36原型機飛行畫面。（抖音視頻截圖）

美國「國家安全雜誌」報導，網上流傳兩架殲36原型機12月26日在成都上空完成雙機編隊飛行影像，姿態穩定、協同流暢，標誌著這款新型六代機正式進入多機協同測試階段；飛行的時機恰逢毛澤東誕辰紀念，也距該機型公開亮相剛好一周年。

明報報導，根據網傳相片，兩架殲36的外觀並不相同，除了尾部存在明顯差異，機翼後掠角大小也不同，使得第二架的機頭看起來更為尖銳。

按照全球航空工業的普遍規律，一款新型戰機從首飛到多機協同測試，通常需要2至3年的基礎性能摸底時間，距殲36首次試飛僅過去一年，便實現從「單機首飛」到「雙機協同」的跨越式突破。

據報導，一名曾負責定期評估中國軍事力量的北約 國家退役情報官向「國家安全雜誌」表示，雙機編隊測試的啟動，意味著殲36的基礎飛行性能、氣動穩定性已通過嚴苛驗證，接下來將進入武器系統聯動、電子對抗協同等核心作戰能力測試階段，為後續量產服役鋪平道路。

殲36是全球首架確認進入飛行測試的第六代戰鬥機，也是首款三引擎戰機。據多方數據推測，殲36作戰半徑突破4000公里大關，從中國沿海起飛即可全面覆蓋第二島鏈，將西太平洋關鍵海域納入有效威懾範圍。