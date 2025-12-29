我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

駐紐約經文處落成20年 處長李志強：走進樓像回到家

電商Coupang個資外洩補償：發放10億美元抵用券

殲36原型機亮相滿周年 實現「雙機」編隊飛行

中國新聞組／北京29日電
殲36原型機飛行畫面。（抖音視頻截圖）
殲36原型機飛行畫面。（抖音視頻截圖）

美國「國家安全雜誌」報導，網上流傳兩架殲36原型機12月26日在成都上空完成雙機編隊飛行影像，姿態穩定、協同流暢，標誌著這款新型六代機正式進入多機協同測試階段；飛行的時機恰逢毛澤東誕辰紀念，也距該機型公開亮相剛好一周年。

明報報導，根據網傳相片，兩架殲36的外觀並不相同，除了尾部存在明顯差異，機翼後掠角大小也不同，使得第二架的機頭看起來更為尖銳。

按照全球航空工業的普遍規律，一款新型戰機從首飛到多機協同測試，通常需要2至3年的基礎性能摸底時間，距殲36首次試飛僅過去一年，便實現從「單機首飛」到「雙機協同」的跨越式突破。

據報導，一名曾負責定期評估中國軍事力量的北約國家退役情報官向「國家安全雜誌」表示，雙機編隊測試的啟動，意味著殲36的基礎飛行性能、氣動穩定性已通過嚴苛驗證，接下來將進入武器系統聯動、電子對抗協同等核心作戰能力測試階段，為後續量產服役鋪平道路。

殲36是全球首架確認進入飛行測試的第六代戰鬥機，也是首款三引擎戰機。據多方數據推測，殲36作戰半徑突破4000公里大關，從中國沿海起飛即可全面覆蓋第二島鏈，將西太平洋關鍵海域納入有效威懾範圍。

北約

上一則

中網民熱議美「斬殺線」 美媒坐不住了 間接承認困境

下一則

殲36第3架原型機試飛 1個傳統裝置消失 「研發超預期」

延伸閱讀

中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期

中國殲36戰機「空速管」消失 分析：研發超預期
地緣經濟挑戰下的兩岸戰略

地緣經濟挑戰下的兩岸戰略
打破美國壟斷 中國傳造出EUV原型機 目標2028自產先進晶片

打破美國壟斷 中國傳造出EUV原型機 目標2028自產先進晶片
2028生產尖端晶片？中國測試EUV原型機 半導體自主邁大步

2028生產尖端晶片？中國測試EUV原型機 半導體自主邁大步

熱門新聞

疑似該保險公司工作人員表示，該客戶在某醫院國際部住院5天點了月48頓VIP套餐。（取材自揚子晚報）

住院5天點48頓VIP餐 男子續保被拒 全家也被風控

2025-12-27 07:30
受產量暴增、海運成本下降與電商促銷影響，今年在中國的櫻桃批零價格普遍下滑約2成。（取材自央視）

逾50萬噸智利櫻桃將進口中國 批發商：價格戰害「比去年更不賺錢」

2025-12-24 01:20
戴浩術後的腿。（取材自澎湃新聞）

男友媽嫌她矮 20歲女做「斷骨增高術」 10年後狀況悽慘

2025-12-25 09:30
中國女子董秦（右）在在「愛達月光號」（AIDAluna）郵輪（左）上失蹤。（取材自瀟湘晨報）

哪去？華女在歐洲郵輪蒸發 沒下船紀錄 僅消費1杯果汁

2025-12-22 07:30
合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
北京七環重大車禍至少10死29傷。（視頻截圖）

「人都找不到只剩骨頭」 京七環隧道傳炸塌死傷慘 官媒噤聲

2025-12-24 09:42

超人氣

更多 >
哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」

哪些人一登機就被鎖定？ 空服員揭密「幾秒內看穿你」
醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃
封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記

封面故事／在美12次化療→轉到台北榮總 重粒子治療胰臟癌記
紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了
解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控

解放軍宣布對台「正義使命-2025」軍演 演練要港要域封控