中網民熱議美「斬殺線」 美媒坐不住了 間接承認困境

「斬殺線」一詞在中文互聯網上迅速破圈，並受到美媒關注；圖為美國洛杉磯市中心的無家可歸者帳篷。 （取材自觀察者網／視覺中國圖）

「斬殺線」一詞近日在中文互聯網上迅速破圈，這原本是形容遊戲玩家生命值過低可能會被一擊終結的遊戲用語，被拿來形容現實中許多光鮮的美國中產正面臨著可能隨時墜入深淵的相似處境。美國媒體也報導了「斬殺線」被用在中文網路上調侃美國的現象，並稱美國仍是經濟成功的標竿，而中國的社會保障體系不如美國。這引來中國媒體反酸美媒報導意在為美國「挽尊（挽回顏面）」，但也無異等於是承認了「斬殺線」的存在。

據環球時報報導，美國「新聞周刊」12月26日一篇題為「美國『斬殺線』在中國瘋傳」的報導稱，在中國社交媒體上，有關美國人財務困境的故事通過「斬殺線」一詞迅速傳播開，該詞描述了許多美國人距離貧困只有一步之遙，而這一步可能只是一場小危機。

作者援引美國PNC銀行2025年發布的報告數據稱，有約67%的美國人入不敷出，金融服務機構Bankrate的一項調查發現，約59%的美國人無法承擔1000美元的意外支出。

報導稱，一位長期居住在西雅圖的微博用戶發文稱，對於總收入低於10萬美元的家庭而言，「生活非常艱難，除非你無需支付房租或房貸，也不需醫療保險 」。她補充道：「大多數美國人沒有緩衝機制，一旦失業、生病或離婚，很快就會陷入危機。」

報導並指出，美國人目前的經濟困境在中國引起了廣泛討論，因為中國人民長期以來一直認為美國人生活富裕，美國是經濟成功的標竿。並稱「中國的社會保障體系仍然有限」、「不如美國」，但也承認中國有著更低的住房成本和更強大的家庭支持，這讓美國面臨的困境相比之下顯得更加嚴峻。「新聞周刊」並稱已通過電子郵件聯繫美國國務院 請求置評。

環球時報報導認為，「新聞周刊」的報導看來是想為美國「挽尊」，但也在一定程度上承認了「斬殺線」的存在。

另據觀察者網報導，「斬殺線」一詞在中文社群上出現，主要在形容美國一直被塑造成「機會無限」的社會，許多人將美國視為經濟成功的全球典範，認為美國人全都「生活富足」，但社交媒體上愈來愈多的真實見聞和講述逐漸打破了這種假象，人們開始認識到冰冷美國社會的真實一面。

報導認為，「新聞周刊」文章仍試圖為美國找補，堅稱中國社會保障網絡「不夠完備」，但「新聞周刊」也不得不承認，中國能夠通過最低收入 保障等措施為困難群體提供援助，其系統並不像美國這樣脆弱。