解放軍又宣布圍台軍演 與以往歷次有何不同？

記者程嘉文、中國新聞組／即時報導
中國國防大學教授孟祥青29日一早接受央視新聞專訪，說明此次共軍對台軍演的代號為何名為「正義使命」。（取材自《央視軍事》微博）
中國解放軍東部戰區今天宣布，將於明日（30）8時至18時，在台灣周邊海空域舉行代號「正義使命2025」的軍事演習。相較於以往類似的「圍台軍演」，這次的差異有哪些？

以往解放軍4次發布被外界稱之「圍台」的軍演，包括2022年8月4日至10日，針對美國眾議院議長裴洛西訪台的「多兵種聯合戰備警巡和實戰化演練 」、2024年5月23日至24日的「利劍2024A」、2024年10月14日的「利劍2024B」、2025年4月1日至2日的「海峽雷霆2025A」。

以發布時間而言，2022年針對裴洛西訪台的軍演，係於8月2日公告，距離操演開始2天，在原公告的操演時段結束（7日）後，又在原地多進行3天；2024年的利劍2024A與2024B，以及今年的海峽雷霆2025A，均為當天早晨宣布、同時展開，且並無預告操演結束時間。這次解放軍係於前一天宣告演習，但仍低於ICAO（國際民航組織）要求應於72小時前公告軍演禁航的規定，其官方用語為船隻飛機「不要」進入而非「禁止」。

就操演範圍而言，此次中解放軍演劃設5個操演區，最接近台灣的一處，位於恆春半島南方，其北緣的緯度是21度49分，已經貼在我方領海基線的邊緣上。不過2022年中共圍台軍演時，在台灣北部與西南部海域，也曾有類似狀況。

解放軍此次軍演以「正義使命-2025」為代號的意義為何？中國國防大學教授孟祥青表示，「正義」一詞充分展示解放軍此次行動的正義性、合理性、合法性；「使命」一詞展現解放軍的責任—堅定維護國家主權、領土完整，同時反對台獨勢力、反對外部勢力干涉。

中國國防大學教授張弛29日接受《環球時報》訪問時也表示，從「聯合利劍」到「海峽雷霆」到「正義使命」 ，演習代號名稱雖然變化了，「但不變的是我們的決心意志，展示了解放軍隨時聽令行動，由訓轉戰，堅決履行神聖使命」。

