華為全球懸賞300萬元 盼解AI資料儲存難題

華為全球懸賞300萬元，希望能解決這一難題。(取材自都市快報橙柿互動)

華為 26日宣布啟動第六屆「奧林帕斯獎」，面向全球科研工作者公開徵集解決方案，總獎金池維持300萬元(人民幣，下同，約43萬美元)，聚焦AI 時代日益突出的資料儲存與處理難題。

快科技報導，本屆奧林帕斯獎鎖定兩大方向：一是面向AI時代的創新介質技術，涵蓋存算融合、高密度儲存與IO路徑優化；二是Agentic AI原生資料底座，包括多模態知識擷取與高效推理技術。希望能解決幾大難題，包括基於SSD的存算融合與高效索引技術、針對超高記錄密度的儲存頻道調變編碼技術、層次化大記憶體網路協定與IO路徑優化技術。

報導指出，華為指出，隨著AI與Agent智慧應用快速發展，資料規模爆炸成長，傳統儲存架構正面臨算力開銷過高、協定棧複雜、知識庫建構困難，以及推理效率與精準度難以兼顧等瓶頸，儲存成本也隨之攀升。

該獎項自2019年設立以來，已吸引來自12個國家、逾320名學者參與，累計評出6個奧林帕斯獎與18個先鋒獎，成為全球資料儲存研究的重要平台。