禁中無人機 美50萬商用駕駛憂生計 北京轟單邊霸凌

中國新聞組／北京24日電
美國聯邦通訊委員會宣布，禁止所有外國製無人機及關鍵零組件，並禁止中國主要無人機製造商大疆創新與道通智能的所有通訊與影像監控設備。（美聯社）

美國聯邦通訊委員會（FCC）22日宣布將所有外國製無人機及關鍵零組件，以及中國主要無人機製造商大疆創新與道通智能所有通訊與影像監控設備，列入受管制清單。近50萬名美國持證商用無人機駕駛一片譁然，擔憂波及生計。

中國商務部23日回應，美方一再泛化國家安全概念，動用國家力量打擊包括中國企業在內的他國企業，是典型單邊邊欺凌做法，中方堅決反對並敦促撤銷相關措施。若美方一意孤行，中方將採取必要措施維護企業正當權益。大疆創新表示，對於這項決定感到遺憾，並將評估所有可行路徑以維護公司及全球用戶的權益。

華爾街日報22日報導，美國官員近十年來以國安疑慮為由，試圖禁止政府與民間廣泛使用中國製無人機，如今如願以償。上述規定意味相關公司、其子公司與合作夥伴將無法向美國出口、行銷或出售新型無人機設備，不涵蓋銷售中或已售出機型，但FCC有權將舊機型納入禁用設備清單。

FCC說，白宮主導的一個小組21日通知，來自外國的無人機造成「不可接受的風險」，因此實施上述禁令。大疆22日聲明，對FCC的決定感到失望，重申其產品安全性，「對大疆數據安全的擔憂並未基於證據，反而體現保護主義，違背開放市場的原則」。道通智能未回應華爾街日報置評請求。

大疆目前在美國商用、地方政府及業餘愛好者的無人機市占率約7至九成。FCC禁令一出，許多無人機駕駛開始囤積大疆無人機及零組件，並向國會議員與白宮寄陳情函，警告他們的生計仰賴中國製無人機，將因缺乏西方替代品陷入困境。

在亞利桑納州普雷斯科特提供無人機駕駛課程的業者雷弗迪奧，已收集8000名商用無人機駕駛員對大疆禁令的反饋，顯示約四成三受訪者認為將對他們的公司造成「極負面」或「可能毀掉生意」的影響，約八成五表示業務最多只能維持兩年以下，「人們購買大疆無人機並不是因為產自中國，而是因為供貨充足、價格親民且性能出色」。

稍早中國外交部發言人林劍在例行記者會上表示，中方堅決反對美方泛化國家安全概念，畫設歧視性清單，無理打壓中國企業。美方應糾正錯誤做法，為中國企業經營提供公平、公正、非歧視的環境。

中國商務部回應美將中製無人機及其關鍵零部件列入「不可信供應商清單」一事表示，中方堅決反對並敦促撤銷相關措施。(美聯社)

無人機 華爾街 白宮

