中官媒：日平台付費徵集「批中」視頻 每則給12美元

CrowdWorks網站上的招募信息。（視頻截圖）

中國官媒昨披露，稱日本 大型眾包平台CrowdWorks被曝涉長期發布網路招募信息，付費徵集「批評中國」等內容的短視頻，每條視頻報酬為2000到4000日元（約12.5至25美元），甚至還形成了一條從散布仇恨言論到為右翼政治人物造勢、操弄網路輿論的外包鏈條。據日媒調查，CrowdWorks平台一個發包方從去年11月到今年11月已至少發布了14條徵集「批評中國」主題視頻的信息，引發爭議後，相關信息現已全轉為非公開狀態。

據新華社昨為「付費『批評中國』」，露餡了」報導指出，11月下旬以來，CrowdWorks網站上多條招募帖文面向視頻製作者徵集視頻，主題須為「稱讚日本」、「批評中國」等內容，要求製作者收集視頻素材或利用人工智能 （AI）生成素材，完成配音、剪輯等加工，最終視頻要突出「日本技術、日本文化、日語的優秀之處」，展示「中國人的擾民行為和不文明舉動」等，每條視頻報酬為2000至4000日元。

還有帖文公開招募「（日本首相）高市早苗 等知名人物和時事新聞的解讀視頻」製作者，並鼓勵長期兼職，「堅持1個月以上可以加薪或升職」。

報導稱，這些招募信息讓日本網民「炸鍋」，許多網民在社交平台上批評這類帖文「刻意操縱輿論」、「令人憤怒」，質疑CrowdWorks成為「右翼輿論製造機」，「道德感何在」？在社交平台上「抗議CrowdWorks」話題標籤下，不少日本網民呼籲徹底調查CrowdWorks網站的行為。

報導引述日本「朝日新聞」調查顯示，CrowdWorks平台的一個發包方從去年11月到今年11月已至少發布了14條徵集「批評中國」主題視頻的信息，引發爭議後，相關信息現在已全被轉為非公開狀態。

據報導，據日本網民分享截圖顯示，CrowdWorks2017年就傳有人發帖招募博客寫手，招募帖上作為示例列出的主題包括「修改（和平）憲法第9條，（日本）擁有軍隊」等鼓吹右翼主張的內容。日本另一大型眾包平台Lancers上也曾出現類似招募信息，要求給保守派運營的政治類新聞網站撰寫留言跟帖，招募對象需「支持（前首相）安倍（晉三）政治」、「對（右翼媒體）『產經新聞』論調抱有好感」等。