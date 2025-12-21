我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

南非街頭傳槍響 12名兇嫌亂槍掃射 至少10死10傷

為何有人挺身衝向兇嫌？CNN揭英雄行為的3心理判斷

美中警方攜手 美方主動通報線索 助瀋陽偵破毒販洗錢案

記者黃雅慧／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國遼寧省瀋陽市公安局偵破「佟某某等人非法經營案」，據報相關情報來自美國主動通報；示意圖。（路透）
中國遼寧省瀋陽市公安局偵破「佟某某等人非法經營案」，據報相關情報來自美國主動通報；示意圖。（路透）

中國遼寧省瀋陽市公安局成功偵破「佟某某等人非法經營案」，據報相關情報來自美國主動通報。今年9月，瀋陽市皇姑區人民法院以非法經營罪判處佟某某有期徒刑1年7個月、陳某某1年4個月，並處罰金。顯示中美雖處於經貿矛盾競爭狀態，但雙方警力打擊犯罪仍有一定合作。

綜合央視、人民日報報導，2024年4月，根據美方通報線索，中國籍人員佟某某涉嫌為毒販洗錢，遼寧省公安廳展開核查，以涉嫌非法經營（外匯）犯罪立案。同年5月20日，瀋陽警方在武漢抓獲企圖潛逃出境的佟某某及其同夥陳某某。經查，自2017年起，佟某某在美國經營車行期間，為客戶提供人民幣、美元兌換服務，並指使中國境內陳某某等人接收換匯資金，累計非法買賣外匯1600萬元。

佟承認在美國經營車行期間，結識了墨西哥商人JC。JC獲知佟因給他人換匯需要美元現金，提出以美元現金向其購買虛擬貨幣。於是，佟指使陳透過多種管道購買比特幣、泰達幣等虛擬貨幣後，賣給JC換取美元現金。

中國警方稱，佟稱其雖在美國從事換匯活動，但並不知曉JC等人提供的資金具體來源，各方掌握的現有證據不能確認佟明確知道上游資金性質。偵查工作中，警方同時發現一些不法分子在大額現金存取、虛擬貨幣交易等方面規避美方監管，目前已透過中美反洗錢合作溝通管道反饋美方，並就在反洗錢領域加強執法合作達成共識。

近期中美在打擊犯罪有多項合作，11月26日中國禁毒部門公布，據美國緝毒署通報線索，在深圳鹽田港1處可疑國際貨櫃中，查獲毒品可卡因430公斤；去年11月8日，中國公安部也稱和美國國土安全部相關執法部門聯合處置1起跨國電信網路詐騙案，幫助1家浙江企業及其美方合作夥伴追回被騙資金170餘萬美元，維護相關企業合法權益。

虛擬貨幣 墨西哥 詐騙

上一則

罕見3.8℃高溫 冰雪大世界剛開園3天…冰雕滴水

下一則

中國「海上最大油田」 年產油氣突破4千萬噸

延伸閱讀

退學北大考上清華的小伙 自稱被「白嫖」 事關300元

退學北大考上清華的小伙 自稱被「白嫖」 事關300元
蔣萬安轟禁小紅書...劉世芳反嗆反打擊犯罪？北市反擊了

蔣萬安轟禁小紅書...劉世芳反嗆反打擊犯罪？北市反擊了
「富婆專業戶」董立範5年前就過世 曾遭男友騙財孤獨一生

「富婆專業戶」董立範5年前就過世 曾遭男友騙財孤獨一生
「富婆專業戶」中國女星死訊藏5年 昔遭男友騙財孤獨一生

「富婆專業戶」中國女星死訊藏5年 昔遭男友騙財孤獨一生

熱門新聞

解放軍空軍一名工程師任利兵率領科研團隊，歷時六年研發出遠程雷射排彈技術，開創「零接觸」排除未爆彈的新技術。(取材自央視軍事)

解放軍首創遠程激光排彈 「指哪打哪」誤差1公分、最遠3公里

2025-12-18 20:40
外交部次長吳志中（圖中）近期秘密訪問以色列。(聯合報系資料照片)

中國駐以色列使館：台灣是中國一個省 沒外交部

2025-12-12 21:02
上海復旦大學中國研究院院長張維為建議中國涉台部門，應該對台宣傳：統一後5年到10年，讓台北基礎設施達到中國二線城市水平，再用15年達到上海的水平。亦即他認為，台北的基礎建設至少落後上海20年。（新華社）

中國學者：統一後5至10年 讓台北達到中國二線城市水準

2025-12-14 13:19
中國籍囚犯團伙在曼谷特別監獄買通監獄長和獄警，從中國聘請頂級女模入境，在監獄密室交歡，事後留下用過的安全套成為鐵證。（取材自知乎@歐戰之王）

曼谷監獄成中囚犯淫亂樂園 天價聘女模入獄 滿地安全套

2025-11-22 21:15
合肥的「空中出租車」。（取材自江淮晨報）

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

2025-12-20 21:00
COVID-19疫情期間，大批中國民眾繞經拉丁美洲輾轉偷渡美國的「走線」模式，在川普政府嚴查下已被封堵。如今，中國走線客方向大轉彎，改經巴爾幹半島國家轉赴德國，進而申請庇護。(美聯社)

中國民眾「走線」美國無門 改走歐洲目標德國

2025-12-16 14:36

超人氣

更多 >
長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂

長照人倫悲劇 華人社區藏「柔似蜜」隱憂
淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡

淫魔檔案柯林頓私密照曝光 麥可傑克森也入鏡
紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」

紐時記者在中國體驗無人智能 鄉間目睹「震撼一幕」
南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...

南加亞裔夫婦 藏匿1.27億現金 未向國稅局申報 後果...
26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底

26歲人妻猥褻12歲侄子 因這一點免刑責 丈夫：追究到底