赴日警示滿月 中客消失東京街頭 大阪酒店幾乎全空

中方發布避免近期赴日旅遊提醒滿一個月，日本 入境旅遊市場的變化逐漸浮現。多家日媒與業界反映，來自中國的遊客明顯減少，從沖繩到北海道，各地旅遊相關產業普遍感受到壓力，餐飲、酒店、百貨與藥妝零售等行業同步受挫，市場對後續影響的憂慮升高。

大公報報導，在東京留學的中國學生高同學（化名）直言，近期在街頭「幾乎看不到中國旅行團」，僅偶爾遇到零星自由行旅客。這一觀察也獲得旅日中資企業人士的印證。長期往返中日經商的高先生受訪時表示，最近一次從上海飛往成田的機票僅約1500人民幣，明顯低於過往價格，航班上以商務客為主，未見旅行團蹤影。

日本經濟新聞報導，與中國市場聯繫密切的關西地區受衝擊尤為明顯。大阪一帶的巴士旅遊與酒店訂單接連取消，百貨商場銷售下滑。泉佐野市一家以中國客源為主的旅遊巴士公司透露，11月超過一半訂單被取消，12月幾乎沒有新預約，預估明年春節 旺季也難以回溫。大阪某酒店指出，中國旅客約占兩成，12月客流與房價 同步走低，營收恐年減兩成。

零售端同樣承壓。日媒觀察，京都酒店近期降價趨勢明顯，每晚低於1萬日圓的房型增多。阪急百貨梅田總店表示，除VIP客群外，中國遊客相關銷售自11月下旬起年減約20%。藥妝龍頭鶴羽控股亦坦言，大阪部分門店客流明顯下滑，且「可能長期化」。

航班縮減也影響旅遊決策。高同學指出，隨著中日航線班次減少，原訂赴日行程的旅客選擇取消。上海市民徐女士分享，原計畫12月赴大阪、東京自由行，後因退票而改往西藏旅遊，「在當下時間點，放棄赴日更為穩妥」。

業界認為，若赴日警示與市場觀望持續，對日本旅遊業與整體經濟的連鎖影響仍將擴大，後續復甦節奏有待觀察。