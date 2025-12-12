我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed理事會同意重任命所有聯準銀行總裁 暫緩解獨立性憂慮

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

英RR航空發動機在中首家合資維修公司 拚9年後年修250台

記者廖士鋒／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國目前有多達500架飛機使用RR發動機。圖為BAESL廠內的一架發動機。（取自「羅爾斯羅伊斯」微信公眾號）
中國目前有多達500架飛機使用RR發動機。圖為BAESL廠內的一架發動機。（取自「羅爾斯羅伊斯」微信公眾號）

英國知名航空發動機製造商Rolls-Royce在中國首家合資的航空發動機維修公司「北京航空發動機維修有限公司」（BAESL），已於10日正式投入運營，標誌中國與英國在航空發動機高端維修領域的合作實現重大進展，將為當地創造800至1000個高端技術職缺。

綜合新華社與「羅爾斯羅伊斯」消息，英國勞斯萊斯公司（Rolls-Royce，簡稱RR，中稱羅爾斯羅伊斯、羅羅）全球第四家、中國首家合資航空發動機維修公司「北京航空發動機維修有限公司」（BAESL）10日在北京的首都機場臨空經濟區天竺綜保區正式開業並投入運營，標誌著雙方在航空發動機高端維修領域的合作實現重大進展。

儀式現場有北京市政府、英國駐北京大使館、供應商代表等數百人出席，中國民用航空華北地區管理局向BAESL正式頒發維修許可證，首台客戶送修發動機也正式亮相，隨後，發動機大修主廠房等首次向公眾亮相。

BAESL由中國國際航空股份有限公司與RR公司共同出資成立，雙方各占股50%。該公司位於天竺綜保區，總建築規模約5.9萬平方公尺（約等於1.8萬坪），工廠內高端數控磨削設備、螢光檢測設備、立式數控磨床、平衡機等先進設備已完成調試。現場工作人員介紹，部分設備調試水準係國際領先。

目前，RR為中國航司超過500架商用飛機提供動力，其遄達系列發動機（Trent）廣泛裝備於世界寬體機隊，在中國的交付量占該系列全球交付總量的約20%。雙方的合作，不僅為國航的機隊提供更可靠、高效的維修支援，也將助力RR實現其2030年全球維修產能提升的戰略目標。

BAESL計畫自2026年起，陸續推出遄達700、遄達XWB-84及遄達1000等主流型號發動機的大修服務，並穩步擴大產能，預計到2034年實現年大修250台發動機的目標，將為當地創造800至1000個高端技術職缺。BAESL工程副總經理金凱還提到，中國的地方政府為企業發展提供了極具吸引力的激勵和保障，這是BAESL能在短短3年完成從籌備到開業的重要因素。

此前在2022年，在中國國際服務貿易交易會上，國航與RR簽署合作協定。2024年底園區主廠房建築封頂。2025年7月首台培訓發動機進場。

大使館

上一則

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

延伸閱讀

俄潛艦再現蹤英國水域 英國聯合北約盟友監控

俄潛艦再現蹤英國水域 英國聯合北約盟友監控
超過600件被盜…英國布里斯托博物館文物遭竊

超過600件被盜…英國布里斯托博物館文物遭竊
「購物狂」系列作者55歲病逝 作品全球賣出4500萬冊

「購物狂」系列作者55歲病逝 作品全球賣出4500萬冊

北京否認英相敲定訪中 對英國制裁中企提交涉

北京否認英相敲定訪中 對英國制裁中企提交涉

熱門新聞

法國總統馬克宏訪華，嚴月霞擔任「第一夫人」布麗姬保鏢。(視頻截圖)

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

2025-12-07 21:20
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
朱瑞敏與丈夫Erik、女兒的合影。（取材自紅星新聞）

去年才結婚… 中國博士生與2月嬰在德遇害 外籍夫坦承行凶

2025-12-10 07:30
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

2025-12-07 11:11
香港添馬公園附近的維多利亞港10月25日舉行「維港海上大巡遊2025」，一個泡泡瑪特的拉布布巨型充氣雕塑漂浮在喇面上。（路透）

中日緊張…但中國民眾這次不抵制日貨？港媒曝原因「沒必要」

2025-12-06 01:05

超人氣

更多 >
谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹

谷歌7億和解金 趕快查自已有沒有資格分一杯羹
中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同

中國外交部再提醒民眾「別去日本」原因與上個月不同
中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺

中31歲留英女交往美籍男友 要求性病檢測 被殘忍捅殺
每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦

每月孝親費6000元 各背34萬學貸的亞裔醫師夫婦叫苦
賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪

賴佩霞演唱會隔天接噩耗 女婿離世 急飛美國奔喪