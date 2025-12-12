我的頻道

港媒：黎智英與蘋果日報涉勾結外國勢力案 法院15日裁決

全球電動車銷售11月增速 近2年新低 特斯拉在美大減23%

上市5天漲逾7倍 摩爾線程風險示警：新品量產需要時間

記者林宸誼╱綜合報導
有「中國版Nvidia」、「國產GPU 第一股」稱號的摩爾線程，上市僅5個交易日漲幅高達7倍，市值突破人民幣4400億元。(取材自微信)
擁有「中國版Nvidia」、「國產GPU第一股」稱號的摩爾線程，自12月5日登陸上海科創板以來，股價持續飆升。截至12月11日收盤，摩爾線程股價最高達941.08元(人民幣，下同)，上市5個交易日累計漲幅達723%，公司總市值達4423億元。由於市場高度追捧，使摩爾線程成為近期中國資本市場焦點，公司在11日晚發出公告提醒投資者注意風險。

摩爾線程在公告中表示，公司將於近期召開首屆MUSA開發者大會，預計短期內對公司經營業績不會產生重大影響。公司新產品尚未產生收入，產品實現銷售尚需要經過產品認證、客戶導入、量產供貨等環節，均存在不確定性。新產品在市場競爭中未能取得優勢，或遭遇技術反覆運算滯後、市場需求不及預期、關鍵客戶導入失敗或流失、量產供貨困難等不利情形，將對公司的整體經營業績和財務狀況產生不利影響。

盤面上， 摩爾線程11日大漲28.04%，股價報收人民幣941.08元，總市值為人民幣4423億元。上市僅5個交易日，該股已累計大漲超700%。如果投資者中簽摩爾線程新股且能持有至今，按收盤價計算，單簽浮盈將超過人民幣40萬元。

摩爾線程9日發布消息稱，12月19日至20日，摩爾線程首屆MUSA開發者大會（MUSA Developer Conference）將在北京中關村國際創新中心拉開帷幕。摩爾線程董事長張建中，將首次系統闡述以MUSA為核心的全棧發展戰略與未來願景，並發佈新一代GPU架構、推出涵蓋產品體系、核心技術及行業解決方案的完整佈局，分享多領域落地案例與生態建設進展。

業績方面，2025年前9月，營收為人民幣7.85億元，虧損人民幣7.24億元。公司預計2025年虧損人民幣11.68億元至人民幣7.3億元。

有「中國版Nvidia」、「國產GPU 第一股」稱號的摩爾線程，上市僅5個交易日漲幅高達7倍，市值突破人民幣4400億元。(取材自摩爾線程官網)

