解放軍戰機雷達照射日機2次 日媒曝相距52、148公里

解放軍軍機本月6日兩度以雷達照射日本戰機，使得中日兩國緊張關係升高至軍事層面。（美聯社）

日本 指控解放軍 「雷達照射」日機兩次，日方消息人士透露，第一次兩架戰鬥機相距約52公里，第二次相距約148公里。 NHK稱，日本防衛省正在進一步分析中國方面的意圖等。中國外交部則強調，「相關操作專業規範，安全克制，無可非議」。

中國外交部發言人郭嘉昆10日回應，解放軍在有關海空域開展演訓活動，完全符合國際法和國際慣例，他稱「日方蓄意滋擾在先，造謠炒作在後，是這場鬧劇的策劃者和肇事方，必須承擔一切責任」，郭嘉昆更強調，日本的盟友不要被日方「帶節奏」。

觀察者網引述日本NHK電視台報導，對於解放軍照射日本F15戰機2次一事，稱消息人士透露，均發生在白天。日本防衛省正在進一步分析中國方面的意圖等。

另外，NHK還透露說，中方已事先通過工作層面向日方通報將在航空母艦上實施起降訓練一事。

NHK沒有透露更多信息，比如雷達的工作模式，雷達跟蹤的時間等。但在此之前，日本媒體證實第二次雷達照射持續30分鐘。NHK表示，防衛省正在進一步分析中國方面照射雷達的情況和意圖等。

據日經亞洲報導，日本方面宣稱，中國戰機6日在公海用雷達照射日本戰機後，日本防衛省官員試圖通過熱線聯繫中方，但未得到任何回應。

另據央視新聞報導，中國海警2501艦艇編隊10日在釣魚台 列嶼「領海內」巡航。這是近期中日緊張情勢升級以來，海警第三度進入存主權爭議的釣魚台領海。第一次是在11月16日，第二次是12月2日，當時中國海警對日本漁船進行驅逐，並與日方公務船對峙約3小時。