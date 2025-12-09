我的頻道

立威廉得知罹癌先做遺囑規畫 攜妻女飛日本度假

不與美唱反調？歐盟提用俄遭凍結主權資產援烏 日潑冷水

習近平定調明年財政「更積極」、貨幣寬鬆 官媒：釋放3大重要訊號

記者陳政錄、賴錦宏／綜合報導
中共中央總書記習近平。（新華社資料照）
中國國家主席、中共總書記習近平昨日主持召開中央政治局會議，分析研究2026年經濟工作。會議指出，繼續實施更加積極（擴張性）的財政政策和適度寬鬆的貨幣政策，持續擴大內需、改革攻堅、對外開放，積極穩妥化解重點領域風險。專家建議，可以考慮將財政赤字率保持在不低於4%的水準。

實際上，中國自2008年國際金融危機之後一直採取積極財政政策，但力度有所不同，而「更加積極」的表述，就體現在政策力度更大。

專家分析，中國明年經濟政策框架基本未變，政策安排料更靈活；而為來年經濟走向定調的中央經濟工作會議（中經會）預料近日召開。

中新網發表署名「三里河」的文章指出，定調「十五五」開局之年的經濟工作，這場會議極為重要，傳遞出三大關鍵訊號，一是堅持內需主導、建設強大國內市場；二是在「穩中求進」總基調下突出「提質增效」；三是強調發揮存量與增量政策的「集成效應」，避免政策各自為政。

第一財經引述多位專家建議，明年繼續實施更加積極財政政策，可以考慮將財政赤字率保持在不低於4%的水準，以釋放財政政策保持一定力度擴張信號，穩定社會預期。並適度增加特別國債和地方政府專項債券規模，使得政府明年新增舉債規模適度高於今年（人民幣12兆元）水準，使得全國一般公共預算支出增速接近於經濟增速預期目標。

中誠信國際研究院院長袁海霞分析，2026年是「十五五」規畫開局之年，需要在經濟增長目標上要有積極的定調作用，而在有效需求不足等內外複雜經濟形勢下，財政發力加槓桿的必要性增加。

粵開證券首席經濟學家羅志恒指出，2025年中國經濟在內外部風險挑戰中保持較強韌性，出口和資本市場表現優於預期，但是房地產和提振消費不如預期，預計這種局面還將延續至明年。為進一步擴大內需、提振消費、穩定房地產市場，有必要以更大力度的財政政策來穩定經濟和社會就業，因此需要延續更加積極財政政策基調。

中央政治局會議舉行後，年度中央經濟工作會議預計12月中旬舉行，進一步部署來年經濟工作。

綜合外電，經濟學人智庫（EIU）中國高級經濟學家徐天辰表示，明年面臨宏觀經濟形勢跟今年相似：科技不斷突破、地產繼續回調、私人部門信心尚未充分恢復、出口競爭力強但存在風險。因此宏觀政策取向不會有太大區別，仍以財政擴張作為經濟壓力的主要對沖，同時配套小幅貨幣寬鬆。

