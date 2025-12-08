德外長8日訪中將晤王毅 料談稀土、俄烏、台海

德國外長瓦德福（Johann Wadephul）。（路透）

原定10月底訪問中國行程臨時喊停後，德國 外長瓦德福8、9兩日重啟訪問中國，將與中國外長王毅 舉行會談，預計聚焦歐中之間緊張的經貿關係，尤其是稀土 供應問題，俄烏戰爭、台海問題也在議程中。這是瓦德福首度訪華，目的之一是為德國總理梅爾茨明年初首次訪華鋪路。

德國外交部發言人日前表示，會談將聚焦歐中經貿關係，瓦德福將就關鍵原材料和技術的供應鏈安全與可靠性表達關切，強調稀土出口管制等措施已對德國及歐洲企業造成不利影響。俄烏戰爭及有關結束衝突的試探性談判也將在議程中。雙方也將討論人權、中東局勢、南海及台海問題。

德國外交部表示，瓦德福將與王毅及「其他高層官員」會談。

瓦德福原定10月底首次以外長身分訪華，但因未能敲定與王毅以外中國高層的會面，在啟程前兩天臨時取消，兩國關係一度陷入尷尬，直到德國副總理兼財政部長克林拜耳上月訪華，緩和了緊張氣氛。

據悉，瓦德福預計8日與王毅、商務部長王文濤及中聯部長劉海星舉行會談。

德國之聲指出，瓦德福此行更關鍵的是確保中德雙方會談氛圍順暢。德國總理梅爾茨在上個月20國集團（Ｇ20）峰會期間與中國總理李強會面後，已宣布在明年1月或2月訪華。

此次中德外長會晤將涉及台灣問題，雙方表述受關注。瓦德福10月接受路透專訪時曾提及台灣，表示德國「一中政策保持不變，且政策內容由我們自行決定」，引發中國外交部不滿。中國外交部發言人郭嘉昆當時回應，「一中原則不可自定義」。