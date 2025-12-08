我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

高物價惹民怨 川普施政策略要轉彎了

AI融資風險升高 OpenAI竟從股市救世主變成沉重包袱　

德外長8日訪中將晤王毅 料談稀土、俄烏、台海

記者陳宥菘／綜合報導
德國外長瓦德福（Johann Wadephul）。（路透）
德國外長瓦德福（Johann Wadephul）。（路透）

原定10月底訪問中國行程臨時喊停後，德國外長瓦德福8、9兩日重啟訪問中國，將與中國外長王毅舉行會談，預計聚焦歐中之間緊張的經貿關係，尤其是稀土供應問題，俄烏戰爭、台海問題也在議程中。這是瓦德福首度訪華，目的之一是為德國總理梅爾茨明年初首次訪華鋪路。

德國外交部發言人日前表示，會談將聚焦歐中經貿關係，瓦德福將就關鍵原材料和技術的供應鏈安全與可靠性表達關切，強調稀土出口管制等措施已對德國及歐洲企業造成不利影響。俄烏戰爭及有關結束衝突的試探性談判也將在議程中。雙方也將討論人權、中東局勢、南海及台海問題。

德國外交部表示，瓦德福將與王毅及「其他高層官員」會談。

瓦德福原定10月底首次以外長身分訪華，但因未能敲定與王毅以外中國高層的會面，在啟程前兩天臨時取消，兩國關係一度陷入尷尬，直到德國副總理兼財政部長克林拜耳上月訪華，緩和了緊張氣氛。

據悉，瓦德福預計8日與王毅、商務部長王文濤及中聯部長劉海星舉行會談。

德國之聲指出，瓦德福此行更關鍵的是確保中德雙方會談氛圍順暢。德國總理梅爾茨在上個月20國集團（Ｇ20）峰會期間與中國總理李強會面後，已宣布在明年1月或2月訪華。

此次中德外長會晤將涉及台灣問題，雙方表述受關注。瓦德福10月接受路透專訪時曾提及台灣，表示德國「一中政策保持不變，且政策內容由我們自行決定」，引發中國外交部不滿。中國外交部發言人郭嘉昆當時回應，「一中原則不可自定義」。

德國 王毅 稀土

上一則

年終衝樓市 中國上百城區補貼購房 重慶「以舊換新」

下一則

香港廉政公署再拘捕4男、通緝1男 涉網煽不投票

延伸閱讀

「主場外交」預熱？王毅接機、習陪赴川…馬克宏獲罕見高規待遇

「主場外交」預熱？王毅接機、習陪赴川…馬克宏獲罕見高規待遇
王毅會俄外長同聲批日軍事挑釁 未討論川普版和平方案

王毅會俄外長同聲批日軍事挑釁 未討論川普版和平方案
英國國安顧問北京會王毅 中方提及日本與二戰成果

英國國安顧問北京會王毅 中方提及日本與二戰成果
馬克宏將訪中 王毅批日方挑釁 籲法恪守一中

馬克宏將訪中 王毅批日方挑釁 籲法恪守一中

熱門新聞

中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
日本女歌手BENI（本名安良城紅）在廣州的演唱會，上周六如期舉行。（取材自bilibili網站）

2日本歌手演唱會在中如期登場 輿論讚「京廣有契約精神」

2025-11-30 23:49

超人氣

更多 >
川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識
解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架
烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備

烏克蘭媒體：中國秘密購買俄羅斯軍備 為入侵台灣做準備
紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告
中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人