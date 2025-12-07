我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金融時報年度人物／黃仁勳被讚「賭上Nvidia」奠定AI關鍵基礎

川普政府旅行禁令 將擴大至30國以上

解讀中國電影「芳華」影片暴紅 點閱量3700萬遭B站下架

中央社／北京7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)
「芳華」由馮小剛執導。(取材自豆瓣電影)

2017年由中國名導演馮小剛執導、以文革為背景的電影「芳華」，近日引起網友熱議。一名中國部落客近日解讀該部影片，相關內容引發網友對特殊時代與中國現今體制的反省，卻在5日被迫下架，而總點閱播放量已突破3700萬。

中國影片網站「嗶哩嗶哩」（bilibili，又稱B站）部落客「聊會電影吧」11月陸續上傳影片，對「芳華」進行深度解讀，每集約半小時。第3集於11月29日發布後完成最後更新，這一週在中國社群平台引起討論，即便是在深夜凌晨時段，也有數萬人同時觀看。

「芳華」是根據曾是解放軍舞蹈演員、作家嚴歌苓同名小說改編，講述1970年代文革時期文工團青年之間的故事。2017年「芳華」上映時，由於涉及多段敏感歷史題彩，當時便分為中國內外不同版本發行上映。

解說影片刻畫幹部子弟與草根民眾境遇的迥異，折射出社會不公，引發中國年輕人對「芳華」的共鳴與著迷，也觸動了對文革解釋的敏感神經。

新加坡聯合早報報導，「聊會電影吧」的影片引起關注的一個原因，是因為解說影片暗指男主角黃軒飾演的劉峰一角，形似「四人幫」的成員王洪文。

報導稱，中國對於文革的定調，是一場由前中共領導人毛澤東錯誤發動，被反革命集團利用，給中共、國家和各族人民帶來嚴重災難的內亂。

解說影片隱晦的挑戰中共官方論述，指文革由「那群官宦子弟最後贏得了全面勝利，資源、政策、市場、時代紅利全部佔盡」，並以「大哥」代稱毛澤東，稱讚「大哥當年您的思想過於超前，已經近乎神人，這是我們根本無法比擬的......多年以後在現實中碰得頭破血流，苟延殘喘，才逐漸理解了您當年的堅持」。

目前這3段解讀「芳華」的影片已在b站遭到下架，中國網路知識分享平台「知乎」上也無法搜尋到有關「芳華」的文章，原因仍然不明。

中共 新加坡 解放軍

上一則

中國反控日本自衛隊飛機 多次抵近解放軍訓練海空域滋擾

下一則

「中國是第二故鄉」日本女歌手挺一中 北京順利開唱

延伸閱讀

17品牌包1400場 肖戰新片預售破中國娛樂圈紀錄

17品牌包1400場 肖戰新片預售破中國娛樂圈紀錄
​娛樂／出神入化3 從中國技法找魔術靈感

​娛樂／出神入化3 從中國技法找魔術靈感
保羅路德、傑克布萊克拍片現場鬧過頭 大戰「驚世巨蟒」

保羅路德、傑克布萊克拍片現場鬧過頭 大戰「驚世巨蟒」
硬起來 台灣重回外交舞台

硬起來 台灣重回外交舞台

熱門新聞

中國央行等三部門聯合發布「管理辦法」，其中「個人存取現金超（人民幣）5萬元需登記資金來源」的規定，自2026年元旦取消。（中新社）

提款不再過問用途 中國取消「領5萬人民幣需登記」規定

2025-11-29 14:31
中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

2025-12-02 20:10
金髮碧眼的小女兒非常可愛。（取材自微博）

三代都中國人 也沒出軌 江蘇父母為何生出金髮碧眼娃？

2025-12-04 08:30
翁帆（紅圈左）和母親（紅圈右）一同出席「筆陣橫掃——舒同120周年誕辰書法文獻展」。（視頻截圖）

楊振寧走後 翁帆攜母首出席公開活動 這一幕讓網友破防

2025-12-04 07:30
中印邊境中國一側機器人站崗？疑印方人員拍攝視頻在印度流傳。（取材自鳳凰衛視）

中派機器人守中印邊境？網：不擔心高原反應

2025-12-03 20:41
日本女歌手BENI（本名安良城紅）在廣州的演唱會，上周六如期舉行。（取材自bilibili網站）

2日本歌手演唱會在中如期登場 輿論讚「京廣有契約精神」

2025-11-30 23:49

超人氣

更多 >
「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐

「亞洲實力指數」公布 美國第一 中國、台灣排名出爐
冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減

冬天用電量大 打電話給電力公司「問一句」電費大減
佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇

佛州5歲童偷偷出門去Chick-fil-A吃早餐 警助返家爸媽超驚嚇
梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍

梅西兩度神助攻 帶領邁阿密國際首奪MLS冠軍
賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會

賴清德：民進黨留中華民國這個名字 是為了團結台灣社會