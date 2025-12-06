習近平、馬克宏同遊都江堰：有文化自信民族才立得住

習近平(右二)和夫人彭麗媛(右)5日陪同馬克宏(左二)及其夫人布布莉姬(左)參觀都江堰伏龍觀後步離。習近平甚少在外國元首離京後再親自陪同訪問。(路透)

中國國家主席習近平 5日在成都都江堰同法國總統馬克宏 交流，兩國元首夫婦落座懷古亭，臨水品茗，縱論天下。習強調，有文化自信的民族，才能立得住、站得穩、行得遠。中法兩國分別是東西方文明的傑出代表。兩國共有的獨立自主精神，源於各自深厚的文化底蘊。相信中法兩國能通過對話合作，為世界和平穩定作出貢獻。馬克宏已於5日晚離開成都，結束三天訪問。

新華社報導，習近平與馬克宏4日在北京會談後，中方5日發布兩國簽署五項聯合聲明內容，涉及和平利用核能領域等合作。

馬克宏3至5日對中國進行國事訪問，期間中法雙方就加強全球治理、合作應對全球氣候和環境挑戰、持續推進和平利用核能領域合作、農業和食品交流與合作、烏克蘭局勢和巴勒斯坦 局勢等發表中法聯合聲明。

在核能領域合作方面，聲明稱，中法將繼續秉持透明、尊重和互信原則在這一領域展開合作，雙方一致認為，核能合作是中法全面戰略夥伴關係的重要組成部分。聲明提及核電站運行管理，和在核燃料供給、核電裝備製造、鈾資源安全等領域的協調合作。

中法都認識到，核聚變（核融合）能源是人類和平利用核能的重要發展方向，中法加強核安全交流合作，人才培訓，重申雙方對國際核不擴散體系的承諾。中方贊同法國提出，2020年至2050年間將全球核能增至三倍的宣言。

農業和食品方面，在習近平於前次2023年馬克宏訪華時，提出「從法國農場到中國餐桌」機制下，中法表態願加強農食領域的合作夥伴關係，繼續在葡萄種植和葡萄酒釀造領域積極展開合作；烏克蘭和巴勒斯坦局勢方面，中法聯合聲明重申兩國既有立場，表示願就相關問題繼續保持密切溝通。