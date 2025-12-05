控中限制立陶宛貿易 歐盟撤訴 北京：正確選擇

我的頻道

記者陳宥菘／綜合報導

立陶宛在2021年同意中華民國在其首都維爾紐斯成立以「台灣」為名的辦事處，導致與中國大陸外交關係降級，而歐盟在2022年向世界貿易組織（WTO）提告，指控中國對立陶宛施加貿易限制，但歐盟近日以立陶宛對中貿易已恢復為由，撤回貿易訴訟。中國商務部4日證實此事，表示「這是正確的選擇」。

中國商務部4日發布答記者問，針對媒體提問「歐盟已宣布終止在世貿組織起訴中國貿易限制措施案」作出回應。

中國商務部條約法律司負責人表示，中方始終認為，歐方啟動案件缺乏依據，因此，歐方決定終止案件審理是正確的選擇。該負責人並稱，中方一貫嚴守WTO規則，將繼續以實際行動堅定維護以規則為基礎的多邊貿易體制。

觀察者網報導，歐盟於1日宣布，已終止其於2022年就立陶宛問題針對中國提起的貿易訴訟。聲明同時指出，撤回申訴不改變歐盟對該爭端的看法，仍會持續關注事態發展。WTO相關文件顯示，歐盟稱鑒於本爭端背後的核心目標已實現，相關貿易已恢復，無需繼續推進此項申訴。

歐盟是在2022年1月27日在WTO就中國對立陶宛實施的歧視性貿易措施提起訴訟，指這些措施也衝擊了歐盟單一市場的其他出口，過程中曾歷經暫停訴訟與重啟，直至此次撤告。

不過，當前立陶宛對中國出口，仍大幅低於發生外交摩擦之前的水準。根據中國海關數據，今年前10個月，中國從立陶宛進口額較2021年同期（貿易近乎中斷前）下降53%。

立陶宛外交部2日表示，不反對歐盟執委會撤銷訴訟的決定，並指出歐盟先前已與立陶宛進行通知與磋商，但也指，中國仍對立陶宛五類出口產品維持限制措施，其中包括衛生及植物檢疫相關門檻。

