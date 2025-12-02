繼發現戶籍卡後 河南發現吳石「履歷表」曾獲獎章

我的頻道

記者林宸誼／即時報導
中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）
中華民國國防部參謀本部前參謀次長吳石為中共在台諜報人員。（圖／取自微博）

繼江蘇省南京市檔案館首次公開吳石、陳寶倉、聶曦及家人的戶籍卡（類似台灣的戶口名簿）後，中國對在台被捕獲的「共諜」吳石研究再有新進展。河南省檔案館發現的1份履歷表顯示，1922年6月至1924年12月，吳石在京漢鐵路管理局工作過，並「曾得交通部二等二級獎章」。

觀察者網報導，1922年，28歲的吳石患了嚴重的咽喉疾病，離開部隊到北平（今北京）休養。1924年冬，馮玉祥驅逐宣統出宮，在河南組織國民軍。吳石到洛陽就任國民軍第十四師軍械處長，並指揮炮兵。

1922年至1924年，吳石拜閩籍大儒何振岱為師，學習詩詞國學。從此，古典格律詩詞成為吳石一生嗜好。1922年至1924年，除了養病、學習國學。國家檔案局主管的「中國檔案」雜誌（2025年第11期），刊發「沉默的榮耀——檔案見證吳石早期經歷」一文稱，河南省檔案館發現的1份履歷表顯示，1922年6月至1924年12月，吳石在京漢鐵路管理局工作過，並「曾得交通部二等二級獎章」。

在目前已有史料中，吳石早年在京漢鐵路管理局工作的經歷未見提及，該履歷表可以填補有關空白。

吳石在京漢鐵路管理局履歷表（部分）。（圖／取自微信公眾號「中國檔案雜誌」）
吳石在京漢鐵路管理局履歷表（部分）。（圖／取自微信公眾號「中國檔案雜誌」）
吳石在京漢鐵路管理局職員錄（局部）。（圖／取自微信公眾號「中國檔案雜誌」）
吳石在京漢鐵路管理局職員錄（局部）。（圖／取自微信公眾號「中國檔案雜誌」）

這份題名「中華國有京漢鐵路管理局吳石履歷表」的檔案首頁顯示，「姓名：吳石；現年29歲（民國12年）；福建閩侯縣人」，第五頁顯示「號別：虞薰；出身：福建格致學院畢業、保定陸軍軍官學校炮兵科畢業」等字樣。

根據民國12年（1923）填寫表格時為29歲，可推算出生時間為1894年，以上這些均與吳石有關資訊相一致。

在該履歷表的職員錄中清楚顯示，吳石1922年6月11日進入京漢鐵路管理局，1924年12月17日離開。具體來說，他最初任工程課課員，後調到材料處處長室辦事，1924年12月改課停職。

同時顯示，他在京漢鐵路管理局工作期間，「曾得交通部二等二級獎章」，可見工作業績之突出。

報導還表示，吳石的大兒子吳韶成長期在河南工作。河南省檔案館館藏的1973年11月15日河南省革委會給省冶金局的函清楚寫明，「你局吳韶成同志，其父吳石同志為革命光榮犧牲……決定給吳石同志以烈士稱號，其家屬稱烈屬，烈屬證待國家財政部印好後填發。」

