共諜「密使1號」軍審牽連12人 台國防部違失曾遭糾正

「吳石案」牽連到台方多位軍方人士，圖為吳石槍決前的照片。（取材自台灣國家檔案資訊網）

吳石是戰後國共鬥爭時期在台階級最高共諜，為中共 提供了許多重要軍事情報，中共地下黨組織給他的代號是「密使1號」。

吳石案起因1950年1月，台灣破獲蔡孝乾台灣省工作委員會大案，蔡孝乾出賣昔日同志，換取國民黨 政府減輕他的刑責，朱諶之因蔡孝乾供詞，2月被捕，朱又牽連吳石，隨即3月1日逮捕吳石。該年5月30日，據國防部 高等軍法合議庭簽發的「國防部判決書」，吳石等人「共同將軍事上之祕密文書圖表交付叛徒，各處死刑，各褫奪公權終身。朱諶之則共同意圖破壞國體，竊據國土，而著手實行，處死刑，褫奪公權終身」。當年6月10日押赴台北馬場町刑場槍決。

受到吳石牽連將校軍官多人，當中有6人遭軍法判刑，將近70年過後，這些人才由監委高鳳仙調查發現判決引用無效法律條文，再由民進黨政府促轉會平反，撤銷原處分，但6位軍官當中已有兩位已被國民黨政府槍斃，遲來的公道，無法挽回冤屈。2019年調查發現，吳石案受牽連的12人，高等軍法會審庭之原審判有3大違失，復審有5大違失，故糾正國防部。

不過當年監察院也指出，吳石就是中共安插在國民黨內部的最高情報官，國防部保密局偵破吳石案，使吳石等人無法再對中共提供嚴重危害國軍戰略部署，以及攸關作戰成敗的軍事資訊，確實有助於台海局勢的穩定。