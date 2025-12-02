濱崎步上海「一個人的演唱會」是彩排被偷拍？網民熱議

日本歌手濱崎步在上海演唱會被取消，她事後表示與團隊仍在空蕩蕩的館場唱完整場並謝幕，並發出相關照片。（取材自臉書「浜崎あゆみ（ayumi hamasaki）」）

日本 首相高市早苖發表「台灣有事」論，令中日關係緊張，連演藝人員也被波及。近日，日本歌手濱崎步上海演唱會在開唱前一夜突然被取消，網傳她為了回饋粉絲，在空無一人的體育館開起「無人演唱會」，並錄下全程。不過，據澎湃新聞報導，濱崎步「無人演唱會」其實是彩排期間被偷拍，攝像團隊人員還公開致歉。不過，這份「闢謠聲明」遭到網友嘲諷「自欺欺人」。

綜合媒體報導，濱崎步原定11月29日在上海開唱，就在舞台、布景、燈光、1萬4000名觀眾都準備好之際，演唱會突然被取消，震驚四方。不過，濱崎步在沒有觀眾的情況下，依舊舉辦了一場「無人演唱會」，「從第一首歌演出到安可曲之後，才離開會場」，隔天並透過Instagram發布9張現場照片，畫面中可見她服裝精美、現場燈光絢爛，舞台效果並未打折扣。此舉為她贏得「敬業」、「有風度」等稱讚，感動了不少歌迷。

濱崎步發出對著1.4萬空席演出的照片。（取材自Instagram）

但是，澎湃新聞12月1日晚間突然以「所謂濱崎步『一個人的演唱會』信息不實，係彩排期間被偷拍，攝影團隊人員公開致歉」為題發布消息，內容是一張「致歉聲明」並附簽名的截圖，無任何文字敘述。

聲明中，執筆者自稱「賴宗隆」，是濱崎步上海演唱會的攝像團隊工作成員，他稱自己在濱崎步彩排期間，偷拍了藝人在舞台上的照片，並宣稱，許多自媒體未經查證擅自轉載，甚至杜撰成「濱崎步獨自唱完整場空場演唱會等虛假敘述」，對主辦方及演出造成困擾，對此深感懊悔，並承諾未來嚴守職業規範。

澎湃新聞12月1日刊出自稱是濱崎步上海演唱會攝影團隊成員的致歉聲明。（取材自澎湃新聞）

此番官媒刊載的聲明反駁了濱崎步「無人演唱會」說法，引起不少網友熱議，「看來網路上很多事不可信」、「原來是自編自導的呀，差點信了」，但也有很多人存疑。有網友直指官方「自欺欺人」、「搞不搞笑啊，洗地洗到這地步，你們騙誰呢？」、「解釋就是為了掩飾」，還有粉絲表示，濱崎步一向不會帶妝彩排，攝像團隊「彩排偷拍一說不可信」。

還有網友從政治立場質疑，「上海是否過度執行了抵制日本的任務？」還有網友反諷，「讓濱崎步霸網，嚴重沖淡了中國正在進行的對日大批判」，甚至有人說，上海當局這樣做適得其反，「撿了芝麻，丟了西瓜 」。

彭博記者12月1日詢問該事件，外交部發言人林劍卻只回應，「對於這些社會性商業性活動的具體操作情況和原因，建議你向中方的主辦方了解」。

連「環球時報」前總編胡錫進 也認為日本歌手演出被強行取消，做過了頭，他「感覺是對演員個人的不尊重，過了」，還說，濱崎步演出被「臨陣取消」一事，「對中方的損失可能已超過對日方的損失」。