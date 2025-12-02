中方犯了「3誤判」對日威脅還會升高嗎？

日相高市早苗的「台灣有事論」引發北京威脅與恫嚇。(歐新社)

日本 首相高市早苗 「台灣有事說」餘波盪漾，台灣國安人士1日分析，北京透過粗暴的對外語言、軍事恫嚇、海上灰色地帶騷擾、經濟脅迫、宣稱破獲間諜 、認知戰與散播錯假訊息、國際法律戰等七項複合式威脅，持續對日本施壓，讓日本第一次親身體驗台灣人的日常；同時，中方犯下三項誤判，錯判美日局勢，也忽略台海之於印太各方重要性。

此外，這名國安人士表示，北京視川習通話為下台階，希望美方協助降溫，但美方不願埋單北京對台日議題觀點，可觀察13日南京大屠殺死難者國家公祭日，中國是否藉機再拉高民族主義情緒，升高情勢。

國安人士指出，中方在這波對日本的摩擦中犯下三項戰略誤判，首先認為美國忙於烏克蘭和中東情勢，是在印太周邊出現戰略空窗期；其次，北京錯誤的認為高市政權會因謹慎而退讓，忽略了日本國內高昂的反中情緒；最後，忽略台海和第一島鏈的安全是印太地區的共同利益，不可能中方允許片面破壞。

國安人士表示，此次中方決策並非基於理性，應警惕是否因內部壓力導致中方必須依賴對外高漲的民族主義或法西斯情緒來轉移焦點。