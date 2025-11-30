日歌手被切麥、全程完整拍攝 主播：中國故意打認知戰

工作人員上台跟大槻真希解釋狀況。(取材自微博)

日本 歌手大槻真希在上海演唱被強行中止、帶離舞台，日本東京放送電視台（TBS）主播安住紳一郎表示，「唱歌途中被強行中斷，還被完整拍攝下來，如果這是中國的操作，那就是他們擅長的認知戰」，並認為這和中國司長手插口袋一樣，「可能都是故意的」。

由於日本首相高市早苗 在國會針對「台灣有事」的答詢，日中關係持續緊張，中國近期接連取消日本藝人的活動。歌手濱崎步的上海演唱會、爵士鋼琴家上原廣美的音樂會、偶像團體「桃色幸運草Z」的上海活動，以及日本人氣動畫「美少女戰士」音樂劇等，全部因「不可抗力因素」取消。

大槻真希28日在上海參加活動「萬代南夢宮嘉年華2025」，正在演唱動畫「航海王」（ONE PIECE）片尾曲Memories時，舞台突然陷入一片黑暗，接著麥克風和音樂同時被切斷。大槻當下搞不清楚狀況，兩名工作人員上台告知後，大槻錯愕地張大嘴巴，她接著被匆匆帶離舞台。相關影片在社群媒體 瘋傳。

日刊體育報導，安住紳一郎昨天晚間在節目中表示，「唱歌途中被強行中斷，還被這樣完整拍攝下來。如果這是中國當局的宣傳操作，那就是中國擅長的政治認知戰。」

他又說，「就像先前（中國）外交部司長把手插在口袋裡的照片被大肆報導一樣，或許這次也是故意這麼做。」

編劇三谷幸喜分析影片提出猜測，「從畫面來看，燈光熄滅和麥克風被關掉的時間差距不大，可能是命令系統統一操作。」

安住接著說，「如果真的不希望歌手登台，可以不批准活動舉辦。偏偏要在歌曲唱到一半時做這種事...。」

三谷表示，「確實有刻意營造衝擊感的感覺。」

日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰18日與中國外交部亞洲司長劉勁松在北京磋商結束後，劉勁松送客時一邊將雙手插在褲袋裡，一邊與金井交談，營造金井低頭聆聽訓話的畫面，被中國媒體大肆宣揚。

日本方面隨後抗議媒體拍攝安排沒有事先與日本協調，不少人分析這是「經過縝密計算的無禮」，整個畫面是中國算計的擺拍。