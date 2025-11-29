華為、中興獲越南5G合同 中越關係更密切引起歐美緊張

我的頻道

中國新聞組／北京29日電
華為和中興通訊今年贏得了一系列向越南供應 5G 設備的合同。 （路透）
七位直接了解情況的人士透露，中國領先的電信公司華為和中興通訊今年贏得了一系列向越南供應5G設備的合同，這再次表明河內與北京的關係日益密切，引起了歐美官員的擔憂。

路透報導，多年來，越南一直被認為不願在敏感基礎設施中使用中國技術，但近幾個月來，隨著與北方鄰國間時而冷淡的關係有所緩和，而與華盛頓的關係卻因越南商品加徵關稅而惡化，越南開始接納中國科技公司。

瑞典的愛立信和芬蘭的諾基亞與美國晶片製造商高通簽訂了越南5G核心基礎設施建設合約。但尚未公開的公共採購數據顯示，中國企業已開始在國有業者的網路設備採購項目中贏得一些較小的招標項目。

今年4月，就在白宮剛剛宣布對越南商品加徵關稅的幾周後，包括華為在內的一個聯盟獲得一份價值2300萬美元的5G設備合同。中興通訊則至少贏得了兩份合同，其中一份就在上周，總價值超過2000萬美元，用於生產5G天線。首筆公開揭露的交易則發生在9月，也就是美國關稅生效一個月後。

這些交易引起了西方官員的擔憂。長期以來，華盛頓一直將禁止中國承包商參與越南數位基礎建設（包括海底光纜建設）視為支持越南發展先進技術的先決條件。華為和中興在美國也被禁止承攬電信網路，理由是它們對國家安全構成「不可接受的風險」。瑞典和其他一些歐洲國家也有類似的限制。

對於華為等獲得越南合同，愛立信拒絕就中國公司發表評論，但表示「將全力支持其在越南的客戶」。

報導說，外交消息人士稱，近幾周以來，西方高級官員在河內已至少兩次在會議上討論了越南與中國的合約。在其中一次會議上，一位美國官員警告說，這些合約可能會破壞對越南網路的信任，並危及越南獲取美國先進技術的機會。

一位消息人士稱，在本月的一次會議上，官員們探討了是否可以將使用中國技術的區域與網路的其他部分隔離開來，以防止資料外洩。

另據觀察者網報導，越南本是一個所謂「不結盟」的東南亞國家，也是全球影響力爭奪戰中的關鍵戰場。由於和中國的地理位置靠近，越南成為了蘋果、三星和耐克等跨國公司的重要製造中心，而這些企業依賴中國零部件和西方消費者。

皇家墨爾本理工大學越南分校的供應鏈專家阮洪（Nguyen Hung，音譯）表示，在西方施壓下，越南長期以來對中國技術採取所謂的「觀望態度」，但他補充說，「越南也有自己的優先事項」，新達成的協議可能會促進越中兩國更深層次的經濟一體化。

