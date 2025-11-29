外交爭端升溫 中日青年交流項目 北京全喊停

日本 首相高市早苗 日前發表「台灣有事」或構成日本可行使集體自衛權的「存亡危機事態」，使得中日兩國民間交流惡化；港媒28日援引外交消息人士稱，高市早苗言論帶來的負面影響在兩國之間持續發酵，中方已暫停與日本的青少年交流項目。

觀察者網報導，這名消息人士透露，在最近幾周中國對高市早苗的錯誤言論採取強硬立場後，日方被告知相關交流項目取消。「通常情況下，11月至12月是青少年交流項目的旺季，但現在全部被叫停。」

「今日日本」27日指出，人們愈來愈擔心這場外交爭端會帶來不利影響，兩國之間不僅政治活動，商業和文化交流活動近期也被紛紛取消或推遲。

日本官員向日本共同社透露，江蘇無錫近日取消了16名中國學生和教師赴日本友好城市相模原市的訪問計畫。

共同社還稱，沖繩教育部門表示，原本20名日本高中生將於29日赴上海進行語言和文化交流，但現在該項目已被取消。雖然中國主辦方並未說明緣由，但沖繩方面認為「當前對華關係持續低迷」可能是原因之一。這一項目始於2012年，除疫情 期間外幾乎每年都會舉行。

東京大學國際關係學教授川島真對中日青少年交流項目暫停「感到擔憂」。他指出，日本政府去年10月至11月進行的民調顯示，日本18至29歲群體中有31.3%對中國「抱有親近感」，而30至39歲群體僅為15.1%，3000多名受訪者整體上只有14.7%的人表示對中國有「親近感」。

川島真稱，儘管日本社會整體對中國的觀感偏負面，年輕一代卻普遍更為友好。在當前環境下，維持青少年交流「更具建設性」。

中國外交部發言人毛寧25日表示，近期中日之間的交流合作受到影響，起因是日本首相高市早苗的錯誤涉台言論嚴重傷害了中國人民的感情，惡化中日交流的氛圍。日方應當立即糾正錯誤言行，停止在涉台問題上制造事端。