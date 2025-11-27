時隔16年 長春成功申辦2027年世界大學生冬運會

我的頻道

中國新聞組／北京27日電
11月26日，嘉賓在承辦合同簽署儀式現場合影。（新華社）
26日在國際大學生體育聯合會常務委員會會議上，國際大體聯主席艾德宣布吉林省長春市成功申辦2027第33屆世界大學生冬季運動會。這是繼2009年哈爾濱第24屆世界大學生冬運會後，該項冬季盛會再次落戶中國，也是繼2022年北京冬奧會、2025年哈爾濱亞冬會後，中國迎來的又一重大綜合性國際冰雪運動會。

香港大公報報導，艾德表示，舉辦地選在長春主要原因包括：政府全力支持、現有場館設施完善、豐富的國際賽事承辦經驗、高校資源提供大量志願者保障，這些因素共同確保賽事高水平舉辦。「大學生運動會與奧運會等競技性賽事有所不同，它不僅關注比賽結果，更注重友誼的建立與文化的互動。來自世界各地的年輕運動員或許語言不同，但體育讓他們彼此相連。」艾德續稱，屆時，將有來自全球60多個國家或地區的學生運動員齊聚長春。

據報導，長春市市長顧剛說，賽事將於2027年1月15日至25日舉行，賽事堅持節約、節儉、可持續原則，分為長春市主賽區和吉林市分賽區，共設12個大項、93個小項。長春主賽區承辦全部冰上項目以及越野滑雪、滑雪定向、自由式滑雪的空中技巧項目；吉林分賽區承辦高山滑雪、滑雪登山、冬季兩項、單板滑雪以及自由式滑雪的坡面障礙技巧等項目。

報導稱，世界大學生冬運會是全球規模最大的大學生冬季綜合性體育盛會，每兩年在不同城市舉辦。

