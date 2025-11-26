美農業部長：中國採購美大豆 最快本周簽署

美國農業部長羅林斯透露，中國採購美國大豆的協議可能在「本周或下周」簽署。圖為美國豆農收穫大豆。（美聯社）

美國農業部 長羅林斯25日透露，美國政府預計在未來兩周內宣布農民援助計畫，以及一項中國採購美國大豆的協議，並稱北京可能在「本周或下周」簽署。

今年10月中美元首在南韓會晤後，川普 政府稱，中國同意在明年1月前購買1200萬噸美國大豆。上周中國三天內購買近160萬噸大豆，創兩年來單周最高。美國之音引述交易員估計，自10月底川習會晤後，中方採購總量或達200萬至300萬噸。美農業部數據亦顯示，中國國營糧食採購商中糧集團自10月下旬以來已預訂逾100萬噸。

路透指出，兩艘貨船24日正前往紐奧良附近穀物碼頭，準備裝載中國自5月以來購買的首批美國大豆。而數月來川普政府一直表示將向受農作物價格低迷和貿易爭端影響的農民提供補助，但尚未公布任何計畫。因與華府談判緊張，中國轉向巴西和阿根廷 採購，美國農民今年因此損失數十億美元的大豆銷售。同時，美國農業局聯合會（AFBF）稱，農民在投入成本上升與作物價格下跌下，援助「迫在眉睫」。

羅林斯接受美國財經媒體CNBC採訪時說，「我知道他們正在簽這分協議，可能是這周也可能是下周宣布內容。」美國財政部長貝森特亦曾表示，中美協議最快可能在本周稍後簽署。

羅林斯在談到中國履約情況時表示，「我們還有很長的路要走」，但對其履行承諾具信心，並稱即使訂單在12月底前下達，相關貨物也會在明年初開始出貨。

然而，路透也提到，中國近期自南美大量進口大豆，其庫存處於高位，如何在短時間內騰出空間也成為市場焦點。

川普則於其社群平台Truth Social表示，他與習近平在電話中討論大豆及其他農產品，並稱雙方已為美國農民達成「重要協議」。