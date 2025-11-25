爭端升溫 中國飛日本12航線航班全取消

日本 首相高市早苗 「台灣有事說」持續延燒，中日關係劍拔弩張。未來一周內，中日已有12個直航航班被取消，涉及杭州、南京、北京、深圳等城市飛往日本名古屋、福岡、札幌、大阪等地；數據還顯示，未來一周中日計畫航班取消量已較上月同期大增約56%，還有愈來愈多旅行社響應「國家號召」，主動取消團隊遊、簽證送簽等。

據中國第三方出行平台「航班管家DAST」數據，未來一周，中國有杭州、南京、運城、北京、深圳、成都、揚州、福州、上海、石家莊、西安等11個城市，共12個直飛往日本名古屋、福岡、札幌、大阪、沖繩、四國等多地的直航航線航班，已被取消，總計41個航次。

與此同時，未來一周中國赴日計畫航班取消率，本月27日將達21.6%，創近月以來新高，整體計畫航班取消量較上月同期大增約56%。

北京央視報導，本月15日起，中國國航、東方航空、南方航空三大航司發布免費退改簽政策後，涉及日本的機票預訂量已呈現下降趨勢。

據日本觀光 廳統計，東京銀座免稅店銷售額有35%來自中國遊客，如今正面臨萎縮。野村綜合研究所模型顯示，若中日航班量持續當前降幅，今年第四季日本GDP增速將被拖累零點三個百分點。共同社報導，香港政府已跟進北京，暫停與日本的官方交流。